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Медики рассказали, как избежать простудных заболеваний в осенне-зимний период

Осень – пора гриппа и простудных заболеваний. Медики составили краткий список рекомендаций, придерживаясь которых, можно избежать проблем со здоровьем в осенне-зимний период.

Медики рассказали, как избежать простудных заболеваний в осенне-зимний период

Британский профессор Рон Экклз считает замёрзший нос одной из причин возникновения простуды. Известно, что бактерии попадают в организм именно через нос. Когда он замерзает, то замедляется кровообращение, к месту встречи с бактериями и вирусами поступает меньшее количество иммунных клеток крови, вследствие чего организм становится более уязвимым. Поэтому первая рекомендация врачей – держите нос в тепле. По возможности укутывайте его шарфом или вдыхайте носом тёплые пары ароматных безалкогольных напитков.

Также рекомендуют, как можно меньше здороваться за руки. При этом на руках могут остаться вредоносные микробы, которые можно перенести в свой организм, элементарно почесав нос или глаз. Советуют врачи, по возможности, удерживаться от сладостей. При избытке сладкого иммунные клетки-фагоциты частично теряют способность уничтожать микробы. Отличной альтернативой конфетой и пирожным станут фрукты – это и вкусно, и полезно.

Одним из советов является продолжительный здоровый сон. Люди, спящие не меньше 7 часов в сутки, менее подвержены риску простуды. Не стоит также игнорировать совет медиков промывать нос соляным раствором. Особенно этим советом нужно пользоваться после нахождения в многолюдных местах.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:50

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