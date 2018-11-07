Медики рассказали, как избежать простудных заболеваний в осенне-зимний период





Британский профессор Рон Экклз считает замёрзший нос одной из причин возникновения простуды. Известно, что бактерии попадают в организм именно через нос. Когда он замерзает, то замедляется кровообращение, к месту встречи с бактериями и вирусами поступает меньшее количество иммунных клеток крови, вследствие чего организм становится более уязвимым. Поэтому первая рекомендация врачей – держите нос в тепле. По возможности укутывайте его шарфом или вдыхайте носом тёплые пары ароматных безалкогольных напитков.Также рекомендуют, как можно меньше здороваться за руки. При этом на руках могут остаться вредоносные микробы, которые можно перенести в свой организм, элементарно почесав нос или глаз. Советуют врачи, по возможности, удерживаться от сладостей. При избытке сладкого иммунные клетки-фагоциты частично теряют способность уничтожать микробы. Отличной альтернативой конфетой и пирожным станут фрукты – это и вкусно, и полезно.Одним из советов является продолжительный здоровый сон. Люди, спящие не меньше 7 часов в сутки, менее подвержены риску простуды. Не стоит также игнорировать совет медиков промывать нос соляным раствором. Особенно этим советом нужно пользоваться после нахождения в многолюдных местах.