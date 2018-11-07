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Volkswagen в октябре на российском рынке показал лучший результат продаж с начала года

Эксперты автомобильной индустрии на основе анализа статистических данных заявили, что Volkswagen в октябре на российском рынке показал лучший результат продаж с начала года. За отчетный месяц было реализовано 9928 моделей, что на 20% больше аналогичного периода прошлого года. С начала года в России было продано 84698 автомобилей (+21%).

Volkswagen в октябре на российском рынке показал лучший результат продаж с начала года

Самой продаваемой производителем маркой является Polo, который разошелся тиражом в 5343 единицы (+31%). Также неплохие результаты показали внедорожники - кроссовер Tiguan второго поколения продемонстрировал лучший результат продаж с начала прошлого года – 3309 машин (+24%). Кроме того, было реализовано 233 автомобиля Teramont и 543 новых Touareg. Российские автолюбители приобрели 145 Golf, который появился в сентябре 2018 года.

Руководитель российского подразделения Volkswagen Ларс Химмер отметил, что производитель намерен наращивать свое присутствие в SUV-сегменте, и в скором времени пройдет презентация нового кроссовера Tiguan OffRoad. В октябре уже начался прием предварительных заказов. Под капотом автомобиля разработчики установили бензиновый двигатель мощностью 150 лошадиных сил, работающий в паре с механической и автоматической коробкой переключения передач. Стоимость автомобиля составляет 1,7 и 1,8 млн рублей соответственно. Цена модели с бензиновым 180-сильным двигателем — 2,03 млн рублей. Автомобиль с дизельным силовым блоком мощностью 150 лошадиных сил продается по 1,96 млн рублей. Модели всех конфигураций оснащены системой полного привода 4Motion.



 
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Экономика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 12:40

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