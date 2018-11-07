В Москве нашли дом-хамелеон
В Москве обнаружили необычный дом, который построен на территории бывшего завода ЗИЛ в Южном округе. Его особенность заключается в том, что его воспринимают как «хамелеон»: фасад воспринимается то радужно-светлым, то почти черным.
За создание соответствующего цветового эффекта отвечает специальный кирпич. Именно им облицованы стены объекта. Он меняет оттенок в зависимости от погоды и уровня освещения.
Дом рассчитан 224 квартиры. Его экстерьер обладает еще одной интересной особенностью, которую архитекторы назвали «шестым фасадом». Увидеть его можно, если посмотреть на стену с эркерами снизу-вверх. Обычно строители называют крышу здания «пятым фасадом».
В столичной мэрии не исключают, что это здание станет привлекать внимание туристов. Если так случится, то дом будет занесен в туристическую карту города.
Летом минувшего года на примерно 500 архитектурных объектов нанесли интерактивную карту столицы. Здания выбирали сами москвичи, отдавая свои голоса на портале «Активный гражданин».
За создание соответствующего цветового эффекта отвечает специальный кирпич. Именно им облицованы стены объекта. Он меняет оттенок в зависимости от погоды и уровня освещения.
Дом рассчитан 224 квартиры. Его экстерьер обладает еще одной интересной особенностью, которую архитекторы назвали «шестым фасадом». Увидеть его можно, если посмотреть на стену с эркерами снизу-вверх. Обычно строители называют крышу здания «пятым фасадом».
В столичной мэрии не исключают, что это здание станет привлекать внимание туристов. Если так случится, то дом будет занесен в туристическую карту города.
Летом минувшего года на примерно 500 архитектурных объектов нанесли интерактивную карту столицы. Здания выбирали сами москвичи, отдавая свои голоса на портале «Активный гражданин».
Общество
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:30