В Москве нашли дом-хамелеон





За создание соответствующего цветового эффекта отвечает специальный кирпич. Именно им облицованы стены объекта. Он меняет оттенок в зависимости от погоды и уровня освещения.Дом рассчитан 224 квартиры. Его экстерьер обладает еще одной интересной особенностью, которую архитекторы назвали «шестым фасадом». Увидеть его можно, если посмотреть на стену с эркерами снизу-вверх. Обычно строители называют крышу здания «пятым фасадом».В столичной мэрии не исключают, что это здание станет привлекать внимание туристов. Если так случится, то дом будет занесен в туристическую карту города.Летом минувшего года на примерно 500 архитектурных объектов нанесли интерактивную карту столицы. Здания выбирали сами москвичи, отдавая свои голоса на портале «Активный гражданин».