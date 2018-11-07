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В Москве нашли дом-хамелеон

В Москве обнаружили необычный дом, который построен на территории бывшего завода ЗИЛ в Южном округе. Его особенность заключается в том, что его воспринимают как «хамелеон»: фасад воспринимается то радужно-светлым, то почти черным.

В Москве нашли дом-хамелеон

За создание соответствующего цветового эффекта отвечает специальный кирпич. Именно им облицованы стены объекта. Он меняет оттенок в зависимости от погоды и уровня освещения.

Дом рассчитан 224 квартиры. Его экстерьер обладает еще одной интересной особенностью, которую архитекторы назвали «шестым фасадом». Увидеть его можно, если посмотреть на стену с эркерами снизу-вверх. Обычно строители называют крышу здания «пятым фасадом».

В столичной мэрии не исключают, что это здание станет привлекать внимание туристов. Если так случится, то дом будет занесен в туристическую карту города.

Летом минувшего года на примерно 500 архитектурных объектов нанесли интерактивную карту столицы. Здания выбирали сами москвичи, отдавая свои голоса на портале «Активный гражданин».



 
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Общество
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:30

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