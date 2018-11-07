Xiaomi пригласила поклонников бренда на «самую крутую вечеринку» в Нью-Йорке





На вечеринке компания планирует презентовать новые продукты. Вдобавок, посетителям мероприятия предоставят возможность пообщаться с членами команды Xiaomi и встретиться со специальными гостями и знаменитостями. Компания пока не дала даже намека на основную тему мероприятия, не указав при этом на продукт, который будет основным гвоздем мероприятия. В США компания на сегодня реализует лишь несколько товаров, включая скутеры, камеры наблюдения, ТВ-приставки.Можно предположить, что Xiaomi объявит об официальной продаже смартфонов на территории США, но негативный настрой правительства этой страны в отношении китайских производителей вынуждает экспертов пересмотреть свои выводы.