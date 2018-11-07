АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.32 USD 65.99
Курс валют на 07.11.2018

Виктория Боня извинилась в Instagram перед домработницей за обвинения в воровстве

Модель, ведущая и актриса Виктория Боня, постоянно рассказывает подписчикам о различных событиях в своей жизни, и недавно ей пришлось извиниться перед домработницей и няней за обвинения в воровстве 50 тысяч евро, предъявленные ранее.

Этот год стал неудачным для Бони в финансовом плане. Летом на ее банковский счет покушались злоумышленники, намереваясь опустошить его на полмиллиона рублей, а спустя какое-то время Виктория обвинила домработницу в краже 50 тысяч рублей.

Виктория Боня извинилась в Instagram перед домработницей за обвинения в воровстве

В одном из прямых эфиров знаменитость рассказала, что ее домработница начала тратить крупные суммы, что навело на мысль о воровстве. Однако женщина объяснила свои расходы заработками сразу в нескольких местах.

Виктория Боня извинилась в Instagram перед домработницей за обвинения в воровстве

Недавно Боня проверила домработницу на полиграфе, и выяснилось, что женщина чиста перед законом и Викторией, и Боне пришлось публично извиниться перед служанкой.

Виктория Боня извинилась в Instagram перед домработницей за обвинения в воровстве

Примечательно, что пресловутые 50 тысяч евро таки канули в Лету, но для 38-летней модели это не главное, ведь она убедилась в честности своих служащих.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:21

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Xiaomi представила «умный» очиститель воздуха Mi
Ольга Бузова, Киркоров и Рутковская скупили всю
Адвокат Евгения Петросяна рассказал о домашнем
Ким Кардашьян в бикини оседлала слона
Skoda показала салон нового хэтчбека Scala
Между Иосифом Оганесяном и Сашей Черно произошла
В Европе продажи Apple снизились после после
Россиянка заказала убийство мужа в рассрочку
Серия смартфонов Samsung Galaxy R возвращается в
Разработчики представили мотоцикл BMW S1000 RR
Полина Гагарина удивила своих подписчиков в
Виктория Боня извинилась в Instagram перед
2-летняя дочь Анны Хилькевич занимается спортом с
Китай представил новый ударный стелс-беспилотник
Кейт Миддлтон удалось быстро похудеть после
Артему Сороке и Алиане Устиненко (Гобозовой)
Звезда «Дома-2» Элла Суханова намерена продать
В Сирии сняли на видео Су-24М с неизвестным
Уфолог обнаружил на астероиде Бенну пирамиду
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина рассказали
Актриса Вера Алентова из-за пластических операций
Белок-мутант мешает организму нейтрализовать рак
Светлане Светиковой расстаться с Чадовым помогла
«Дом-2»: Оксана Ряска уверена, что Алексей Безус
Смартфоны Realme 3 и 3 Pro получат поддержку
Учёные уверены, что пришельцы не несут угрозу
Анонсированы IRL-очки, блокирующие рекламу в
Певица Дуа Липа показала стройные ноги в коротком
В Индии мужчина случайно отпилил себе руку и
Вертолет «Ансат» с системой аварийного
Просмотреть все новости