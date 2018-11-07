Виктория Боня извинилась в Instagram перед домработницей за обвинения в воровстве





Этот год стал неудачным для Бони в финансовом плане. Летом на ее банковский счет покушались злоумышленники, намереваясь опустошить его на полмиллиона рублей, а спустя какое-то время Виктория обвинила домработницу в краже 50 тысяч рублей.В одном из прямых эфиров знаменитость рассказала, что ее домработница начала тратить крупные суммы, что навело на мысль о воровстве. Однако женщина объяснила свои расходы заработками сразу в нескольких местах.Недавно Боня проверила домработницу на полиграфе, и выяснилось, что женщина чиста перед законом и Викторией, и Боне пришлось публично извиниться перед служанкой.Примечательно, что пресловутые 50 тысяч евро таки канули в Лету, но для 38-летней модели это не главное, ведь она убедилась в честности своих служащих.