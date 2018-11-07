Xiaomi представила «умный» очиститель воздуха Mi Air Purifier





Многие девайсы ориентированы на интеграцию с системой «умного дома». Новая модель очистителя для воздуха получила больший охват и достаточно экономно расходует энергию. Гаджет может обеспечить работу на общей площади до 105 кв. м, а также способна отфильтровать 300 кубических метров воздуха в течение часа, имеет 3 независимых уровня для фильтрации и подходит для использования в крупных помещениях. Уровень шума понижен до 20,4 дБ.Устройство может располагаться на стене. В целях управления предусмотрен сенсорный дисплей. Вдобавок, инженеры китайского бренда добавили возможность контролировать девайс при помощи приложения Mi на смартфоне либо через голосовой помощник Xiao AI. Очиститель Xiaomi Mi Air Purifier можно приобрести за $360, что существенно дешевле продуктов аналогичного уровня от иных брендов.