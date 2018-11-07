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Адвокат Евгения Петросяна рассказал о домашнем SPA-центре Елены Степаненко

Развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко продолжает обрастать новыми подробностями. Несколько дней назад адвокат юмориста Сергей Жорин рассказал о домашнем SPA-центре артистки.

Адвокат Евгения Петросяна рассказал о домашнем SPA-центре Елены Степаненко

Евгений Петросян и Елена Степаненко были женаты более 30 лет. Но несколько месяцев назад они объявили о своем разводе. Артистка заявила о намерение отсудить у супруга 80% имущества, а через время передумала и рассказала, что будет претендовать на 50%. Недавно адвокат Евгения Петросяна рассказал, что сейчас главным камнем преткновения у юмористов является одна из их совместных квартир площадь, которой более 500 квадратных метров. Ранее по Сети ходили слухи, что эта недвижимость должна стать музеем, но Елена Степаненко решила иначе.

Адвокат Евгения Петросяна рассказал о домашнем SPA-центре Елены Степаненко

Сергей Жорин рассказал, что в этой квартире находится SPA-центр юмористки. А музей - это всего одна комната под библиотеку, но поскольку Елена Степаненко не читает книги, она говорила, что это кабинет Евгения Петросяна. Также в квартире есть сцена, на которой репетировали звездные супруги.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:00

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