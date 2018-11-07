Между Иосифом Оганесяном и Сашей Черно произошла очередная серьезная ссора

«Господи, какая же я глупая» - написала Александра Черно в удаленном посте.

«Никого не настораживает то, что Черно продолжает выносить мозг Оганесяну даже после подачи заявления в ЗАГС? Она такой и останется даже после свадьбы! Долго семья парня такого отношения к Иосифу терпеть не будет!» - прокомментировала в Сети очередную ссору Оганесяна и Черно одна из поклонниц «Дома-2».

На днях Иосиф Оганесян отпраздновал свое 27-е день рождения. С самого утра Александра Черно поспешила поздравить возлюбленного у себя на страничке в Instagram с таким важным днем.Как бы там ни было, но день рождения Иосифа все равно закончилось очень грустно, а причиной этому стала как раз Саша, с которой молодой человек серьезно поругался.Сама Черно, как оказалось, винит в очередной ссоре Оганесяна, о чем решила рассказать в личном микроблоге. Девушка заявила, что очень расстроена из-за того, что ее избранник ничуть не изменился. И несмотря на то, что Александра поспешила удалить пост, шустрые интернет-пользователи успели скопировать его и распространить по социальной сети.На данный момент точно сказать сложно, что именно произошло между Сашей и Иосифом, однако девушка написала, что считает себя «наивной» и глупой, ведь поверила в любовь Оганесяна.По словам участницы «Дома-2», она реально верила в то, что ее возлюбленный изменился, но сейчас убедилась, что предатели, «вечные холостяки» и мужчины-одиночки никогда внутренне не меняются. Саша убеждена, что такие мужчины могут делать что-то для своей второй половинки только потому, что ее любят, но в конечном счете их сущность все-таки просыпается.Нужно сказать, что многих телезрителей «Дома-2» очень удивляет тот момент, что Иосиф Оганесян и Александра Черно продолжают скандалить, ведь девушка добилась того, чего хотела от возлюбленного – подачи заявления в ЗАГС и назначения даты бракосочетания. Именно поэтому практически все поклонники телепроекта уверены, что свадьба не спасет отношения скандальной парочки, и в результате молодые люди в будущем разведутся.