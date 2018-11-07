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Разработчики представили мотоцикл BMW S1000 RR нового поколения

Немецкие разработчики в рамках выставки EICMA 2018 представили мотоцикл BMW S1000 RR нового поколения. Модель получила новые подвеску и мотор, а также стал легче и быстрее предыдущего мотоцикла.

Разработчики представили мотоцикл BMW S1000 RR нового поколения

Байк оснащен четырехцилиндровым двигателем с жидкостным охлаждением. У мотора была оптимизирована геометрия выпускных и впускных каналов, использована технология регулировки высоты подъёма и продолжительности открытия впускных клапанов BMW ShiftCam. Также были улучшены выхлопная система и впускной коллектор. Мощность двигателя составляет 207 лошадиных сил, что на 7 больше, чем в предыдущей модели, при 13000 оборотов в минуту и 113 Нм крутящего момента. В стандартное оснащение мотоцикла входит квикшифтер HP Shift Assistant Pro.

Масса обновленного BMW S1000 RR составляет 197 килограммов, что на 11 килограммов меньше, чем у предшественника. Опционный пакет М позволит сделать модель еще легче — 193,5 килограмма. Разработчики также оптимизировали распределение нагрузки на колеса, обновлена задняя подвеска Full Floater Pro. В качестве дополнительной опции доступно новое поколение подвески DDC.

Также мотоцикл оснащен системами ABS Pro и Dynamic Traction Control (DTC). Модель получила четыре режима вождения: Rain, Road, Dynamic и Race. Для любителей гонок предложен специальный набор калибровочных шайб и опциональный набор Pro Modes с тремя дополнительными режимами Race Pro.

Кроме того, разработчики применили более узкий топливный бак, контактные панели стали более оптимизированными, появился новый треугольник между подножками, сиденьем и клипонами, обтекатель выполнен в двух цветовых гаммах - Racing Red и Motorsport. На данный момент неизвестно, когда именно мотоцикл появится в продаже. Его стоимость на российском рынке составит 1,3 млн рублей.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:29

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