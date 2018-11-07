В Европе продажи Apple снизились после после выхода iPhone XS и iPhone XS Max





Новые смартфоны «яблочной» корпорации позволили улучшить позиции на американском рынке, а также в Китае и Австралии. Однако на европейском рынке наблюдается противоположный результат, в третьем квартале текущего года продажи iPhone в Германии снизились на 0,5 процента, а в Испании на 4,1 процента. Аналитики считают, что основными виновниками снижения продаж Apple в Европе является продукция компаний Huawei и Xiaomi, которая также навредила компаниям Sony и LG.Однако в данном исследовании не учитывались результаты реализации нового смартфона iPhone XR, продажи которого стартовали в ноябре текущего года. В связи с этим в следующем квартале ситуация на рынке может измениться кардинально.