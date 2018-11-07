Серия смартфонов Samsung Galaxy R возвращается в производство
Серия смартфонов Samsung Galaxy R снова отправляется в производство. В июле 2018 года появились данные о том, что компания ведет работу над соответствующим продуктом, однако в тот раз не было известно, к какой именно категории устройств он станет относиться.
Теперь надежные информаторы рассказали, что под этим названием появится бюджетный смартфон, укомплектованный однокристальным процессором Qualcomm Snapdragon 450. Последний раз серия Galaxy R компания Samsung использовала в 2011-м году для выпуска более доступной версии S2.
Устройство оказалось достаточно хорошо встречено общественностью, однако вследствие определенных аппаратных проблем Samsung сократила уровень производства и в результате прекратила производство смартфона.
Теперь надежные информаторы рассказали, что под этим названием появится бюджетный смартфон, укомплектованный однокристальным процессором Qualcomm Snapdragon 450. Последний раз серия Galaxy R компания Samsung использовала в 2011-м году для выпуска более доступной версии S2.
Устройство оказалось достаточно хорошо встречено общественностью, однако вследствие определенных аппаратных проблем Samsung сократила уровень производства и в результате прекратила производство смартфона.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:30