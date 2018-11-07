АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.32 USD 65.99
Курс валют на 07.11.2018

2-летняя дочь Анны Хилькевич занимается спортом с личным тренером

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич и её муж Артур, занимаются воспитанием двоих детей. Недавно глава семейства рассказал о том, что его 2-летняя дочь Арианна уже занимается спортом с личный тренером.

2-летняя дочь Анны Хилькевич занимается спортом с личным тренером

Анна и Артур проживают в законном браке с августа 2015 года, в декабре в их семье происходит пополнение- дочь Арианна. В апреле 2018 года пара ожидает рождение уже второго ребёнка.

Анна со своим супругом ведут активный образ жизни и хотят, чтобы и старшая дочь не отставала от них. В сети Instagram муж знаменитости выложил новое видео о занятиях спортом своей 2-летней дочери, у неё даже имеется свой личный инструктор.

Видео вызвало неподдельный интерес у поклонников актрисы, а также множество положительных комплиментов. Все, увидевшие ролик, были в восторге от упорной малышки.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 11:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Xiaomi представила «умный» очиститель воздуха Mi
Ольга Бузова, Киркоров и Рутковская скупили всю
Адвокат Евгения Петросяна рассказал о домашнем
Ким Кардашьян в бикини оседлала слона
Skoda показала салон нового хэтчбека Scala
Между Иосифом Оганесяном и Сашей Черно произошла
В Европе продажи Apple снизились после после
Россиянка заказала убийство мужа в рассрочку
Серия смартфонов Samsung Galaxy R возвращается в
Разработчики представили мотоцикл BMW S1000 RR
Полина Гагарина удивила своих подписчиков в
Виктория Боня извинилась в Instagram перед
2-летняя дочь Анны Хилькевич занимается спортом с
Китай представил новый ударный стелс-беспилотник
Кейт Миддлтон удалось быстро похудеть после
Артему Сороке и Алиане Устиненко (Гобозовой)
Звезда «Дома-2» Элла Суханова намерена продать
В Сирии сняли на видео Су-24М с неизвестным
Уфолог обнаружил на астероиде Бенну пирамиду
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина рассказали
Актриса Вера Алентова из-за пластических операций
Белок-мутант мешает организму нейтрализовать рак
Светлане Светиковой расстаться с Чадовым помогла
«Дом-2»: Оксана Ряска уверена, что Алексей Безус
Смартфоны Realme 3 и 3 Pro получат поддержку
Учёные уверены, что пришельцы не несут угрозу
Анонсированы IRL-очки, блокирующие рекламу в
Певица Дуа Липа показала стройные ноги в коротком
В Индии мужчина случайно отпилил себе руку и
Вертолет «Ансат» с системой аварийного
Просмотреть все новости