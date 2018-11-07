2-летняя дочь Анны Хилькевич занимается спортом с личным тренером

Анна и Артур проживают в законном браке с августа 2015 года, в декабре в их семье происходит пополнение- дочь Арианна. В апреле 2018 года пара ожидает рождение уже второго ребёнка.Анна со своим супругом ведут активный образ жизни и хотят, чтобы и старшая дочь не отставала от них. В сети Instagram муж знаменитости выложил новое видео о занятиях спортом своей 2-летней дочери, у неё даже имеется свой личный инструктор.Видео вызвало неподдельный интерес у поклонников актрисы, а также множество положительных комплиментов. Все, увидевшие ролик, были в восторге от упорной малышки.