Китай представил новый ударный стелс-беспилотник
В Чжухае в рамках международной авиационно-космической выставки Airshow China-2018 Китай представил новый ударный стелс-беспилотник WJ-700. БПЛА способен уничтожать бронетанковую технику, надводные цели, создавать помехи и осуществлять разведку.
По словам разработчиков Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности (CASIC), аппарат способен проводить автономные взлеты и посадку с колес. Масса WJ-700 составляет 3500 килограммов, а продолжительность полета — около 20 часов. Другие характеристики беспилотника не сообщаются. На данный момент неизвестно, запущена ли модель в серийное производство или находится на стадии разработки или тестирования. Эксперты отмечают, что беспилотный летательный аппарат подобного типа способен летать незамеченным для радаров, а на его вооружении состоят ракеты класса «воздух — поверхность».
По мнению специалистов, в последние годы китайские власти наращивают производство летательных аппаратов. Их стоимость значительно дешевле аналогов от производителей западных стран, и они имеют хорошие перспективы на рынке.
По словам разработчиков Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности (CASIC), аппарат способен проводить автономные взлеты и посадку с колес. Масса WJ-700 составляет 3500 килограммов, а продолжительность полета — около 20 часов. Другие характеристики беспилотника не сообщаются. На данный момент неизвестно, запущена ли модель в серийное производство или находится на стадии разработки или тестирования. Эксперты отмечают, что беспилотный летательный аппарат подобного типа способен летать незамеченным для радаров, а на его вооружении состоят ракеты класса «воздух — поверхность».
По мнению специалистов, в последние годы китайские власти наращивают производство летательных аппаратов. Их стоимость значительно дешевле аналогов от производителей западных стран, и они имеют хорошие перспективы на рынке.
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:00