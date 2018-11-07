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Китай представил новый ударный стелс-беспилотник

В Чжухае в рамках международной авиационно-космической выставки Airshow China-2018 Китай представил новый ударный стелс-беспилотник WJ-700. БПЛА способен уничтожать бронетанковую технику, надводные цели, создавать помехи и осуществлять разведку.

Китай представил новый ударный стелс-беспилотник

По словам разработчиков Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности (CASIC), аппарат способен проводить автономные взлеты и посадку с колес. Масса WJ-700 составляет 3500 килограммов, а продолжительность полета — около 20 часов. Другие характеристики беспилотника не сообщаются. На данный момент неизвестно, запущена ли модель в серийное производство или находится на стадии разработки или тестирования. Эксперты отмечают, что беспилотный летательный аппарат подобного типа способен летать незамеченным для радаров, а на его вооружении состоят ракеты класса «воздух — поверхность».

По мнению специалистов, в последние годы китайские власти наращивают производство летательных аппаратов. Их стоимость значительно дешевле аналогов от производителей западных стран, и они имеют хорошие перспективы на рынке.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:00

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