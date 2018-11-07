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Кейт Миддлтон удалось быстро похудеть после третьих родов

Это весной Кейт Миддлтон стала матерью в третий раз. Сейчас герцогиня Кембриджская на одном из светских мероприятий продемонстрировала стройную фигуру. Фанаты пришли в восторг от того, как быстро ей удалось похудеть.

Кейт Миддлтон удалось быстро похудеть после третьих родов

В апреле текущего года Кейт Миддлтон родила сына, который стал ее третьим ребенком. Уже через семь часов после родов герцогиня Кембриджская появилась на публике. В декрете супруга принца Уильяма пробыла всего несколько месяцев, и недавно она вернулась к своим обязанностям и стала посещать различные мероприятия. Многие начали отмечать, что Кейт Миддлтон стала еще стройнее, что до третьих родов.

Кейт Миддлтон удалось быстро похудеть после третьих родов

Источники, который приближен к королевской семье сообщил, что герцогиня Кембриджская ежедневно занимается спортом и пьет овощные смузи. Также супруга принца Уильяма вместе со старшими детьми посещает бассейн. Это все позволило ей сильно похудеть за весьма короткий срок.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:52

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