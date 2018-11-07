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Звезда «Дома-2» Элла Суханова намерена продать квартиру, купленную во время брака с Игорем Трегубенко

Экс-участники «ДОМа-2» Элла Суханова и Игорь Трегубенко расстались без скандалов, но во время брака пара вложилась в покупку квартиры, пожить в которой так и не успели – пока были решены вопросы с недобросовестным застройщиком, супруги развелись. После развода Элла выкупила у Игоря его часть жилья и теперь намерена его продать.

Сначала Суханова подумывала квартиру сдавать, но не исключает и продажу жилья. По словам девушки, она не сможет жить в этой квартире, так как ее будут терзать воспоминания о семейной жизни с Игорем.

Звезда «Дома-2» Элла Суханова намерена продать квартиру, купленную во время брака с Игорем Трегубенко

Фолловеры недоумевают о каких воспоминаниях идет речь, раз супругам так и не удалось пожить в этой квартире вместе.

Некоторые пользователи обвиняют Эллу в обмане «доверчивого Игоря», тогда как другие утверждают, что «Игорь за рубль удавит», и потому обмануть его сложно.

Звезда «Дома-2» Элла Суханова намерена продать квартиру, купленную во время брака с Игорем Трегубенко

Элла Суханова обратилась с вопросом к подписчикам: продавать или не продавать жилье. Примечательно, что Суханова и Трегубенко стали единственной парой телестройки, которым удалось расстаться без скандалов. Хотя причина их развода до сих остается секретом.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:45

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