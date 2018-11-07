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В Сирии сняли на видео Су-24М с неизвестным камуфляжем

В Instagram разместили видеозапись полета в небе Сирии, на которой запечатлен бомбардировщик Су-24М, имеющий необычный камуфляж. Вместо красной звезды, которая стала традиционной эмблемой ВКС РФ, на крылья и киле авиаборта нанесли серые звезды, расположенные в круг.

В Сирии сняли на видео Су-24М с неизвестным камуфляжем

Видеозапись в Instagram была опубликована пользователем fighter_bomber, получившим известность благодаря демонстрации видео с перехватом пары французских Rafale и фото стелс-истребителя из США F-22 в прицеле Су-35. Часть пользователей выразила мнение, что причиной столь необычного камуфляжа оказались причины маскировки.

«Видимо таково отечественное виденье современных тенденций по уменьшению заметности, т.е. когда опознавательные знаки наносят серым цветом. Здесь просто сверху закрасили для уменьшения контрастности», - сообщил один из пользователей Сети.

Другие акцентировали внимание на том, что силуэты Су-24 достаточно широко известны военным пилотам различных государств еще со времени СССР, отметив о снижении маскировки в случае заметности звезд, указывает портал «Слово и дело». Имеются предположения о том, что видео бомбардировщика с серыми звездами является монтажом.



 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:38

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