Артему Сороке и Алиане Устиненко (Гобозовой) снимут красивые клипы

«Есть они и сейчас!» - заявляет Андрей Черкасов в личном микроблоге.

«Когда кукушку Алиану Гобозову к ребенку отправят? Позорище! Как так можно? Еще и советы пытается какие-то там раздавать, не смешила бы лучше народ!», «Черкасов, либо же гони Гобозову домой к ребенку, либо же привезите малого на проект! Неправильно, что мальчика воспитывает непонятно кто!» - продолжают писать комментаторы под последним постом Андрея Черкасова.



Несколько часов назад в Сети появилась информация о том, что некоторым участникам телепроекта «Дом-2», которые на сегодняшний день находятся на Сейшельских островах, снимут клип.Телеведущий проекта Андрей Черкасов разместил у себя на страничке в Instagram пост, в котором подчеркнул, что на «Дом-2» всегда приходили очень талантливые, креативные и творческие ребята.По словам телеведущего «Дома-2», одаренным участникам нужно всегда помогать. И вот на днях Черкасов плодотворно поработал на студии звукозаписи с лучшим в своем деле DJ Giorgio Bello, где он вместе с Алианой Устиненко (Гобозовой), а также Артемом Сорокой записали новую песню.Андрей Черкасов отметил, что совсем скоро все изменится, ведь они планируют порадовать всех поклонников реалити-шоу «Дом-2» не только «отличными» свежими музыкальными композициями, но и клипами. Выяснилось, что совсем скоро Алиане и Артему снимут «красивые солнечные клипы».В конце своего поста телеведущий проекта поинтересовался у интернет-пользователей, ждут ли они творчества домовцев. Многие фолловеры поспешили ответить на вопрос Черкасова. Некоторые заявили, что ничем интересным участники «Дома-2» их точно не порадуют, а кое-кто не упустил возможности пройтись по молодой мамочке Алиане Устиненко.