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Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина рассказали на видео о планах на зиму

На своей странице в Instagram Алла Пугачева опубликовала видео, на котором ее с Максимом Галкиным дети Гарри и Лиза рассказали о планах на ближайшую зиму. Ребята заявили, что мечтают улететь «далеко-далеко» от снега и морозов.

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина рассказали на видео о планах на зиму

Если Гарри отметил, что улетит на самолете к папе, то более самостоятельная Лиза собралась «улететь еще дальше» и никого не возьмет с собой. В описанию к видеозаписи Алла Пугачева написала, что пока у них самолетики игрушечные, и они далеко не улетят.

За 13 часов с момента публикации видео набрало более 50 тысяч отметок «Нравится» и почти 560 комментариев. «Замечательные детки! Лизонька устала от всех и решила улететь одна?», «Смешные такие», «Грустно когда понимаешь что дети вырастут и улетят... материнская тоска. Я плачу», - писали в комментариях подписчики.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 10:28

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