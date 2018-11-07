Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина рассказали на видео о планах на зиму

Если Гарри отметил, что улетит на самолете к папе, то более самостоятельная Лиза собралась «улететь еще дальше» и никого не возьмет с собой. В описанию к видеозаписи Алла Пугачева написала, что пока у них самолетики игрушечные, и они далеко не улетят.За 13 часов с момента публикации видео набрало более 50 тысяч отметок «Нравится» и почти 560 комментариев. «Замечательные детки! Лизонька устала от всех и решила улететь одна?», «Смешные такие», «Грустно когда понимаешь что дети вырастут и улетят... материнская тоска. Я плачу», - писали в комментариях подписчики.