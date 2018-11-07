Белок-мутант мешает организму нейтрализовать рак





Изучение мутации р53 показывает на то, что ее наличие провоцирует 50% видов рака, известных в настоящее время. Эксперты сейчас заняты исследованием вопроса о том, постоянно ли идёт угнетение им "здорового" белка, не позволяя задействовать защитную функцию организма, что и приводит к появлению опухоли.Авторы исследования поделились своими наблюдениями. Оказалось, что когда начинается развитие раковой опухоли, одна копия гена подвергается мутации, а вторая копия гена пребывает в нормальном состоянии. Из-за этого появляется смесь белка р53. Он и не позволяет восстановить ДНК.Учёные пытаются выяснить действительно ли такой "мутант" угнетает нормальный белок. А это значит, что препараты, блокирующие его, окажутся абсолютного ненужными для применения в этой области.