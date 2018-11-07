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Белок-мутант мешает организму нейтрализовать рак

В университете Мельбурна был найден белок-мутант, учёные утверждают, что он мешает организму нейтрализовать раковые клетки. Издание Genes and Development приводит результаты исследований.

Белок-мутант мешает организму нейтрализовать рак

Изучение мутации р53 показывает на то, что ее наличие провоцирует 50% видов рака, известных в настоящее время. Эксперты сейчас заняты исследованием вопроса о том, постоянно ли идёт угнетение им "здорового" белка, не позволяя задействовать защитную функцию организма, что и приводит к появлению опухоли.

Авторы исследования поделились своими наблюдениями. Оказалось, что когда начинается развитие раковой опухоли, одна копия гена подвергается мутации, а вторая копия гена пребывает в нормальном состоянии. Из-за этого появляется смесь белка р53. Он и не позволяет восстановить ДНК.

Учёные пытаются выяснить действительно ли такой "мутант" угнетает нормальный белок. А это значит, что препараты, блокирующие его, окажутся абсолютного ненужными для применения в этой области.



 
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В мире / Наука
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 10:22

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