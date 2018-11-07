Светлане Светиковой расстаться с Чадовым помогла Татьяна Навка





Уже в течение восьми лет Светлана Светикова живёт в гражданском браке с фигуристом Алексеем Полищуком. Счастливая семья воспитывает двоих совместных сыновей – Милана и Кристиана. Светлана полностью отдалась семейной жизни и воспитанию малышей, забросив свою сольную карьеру.До встречи с Полищуком, сердце Светланы было занято Андреем Чадовым. По словам певицы, они даже какое-то время жили вместе и были, наверное, счастливы. Светлана понимала, что Чадов не создан для семейной жизни, но разорвать эти отношения не могла. Видя моральные мучения Светиковой, расстаться с Андреем ей помогла её подруга, фигуристка Татьяна Навка. Она помогла принять ей правильное решение, за что теперь Светлана ей очень благодарна.Между тем, пара Полищук-Светикова, несмотря на двоих детей, не спешит узаконить свои отношения. Как утверждает певица, свадьба не является доказательством любви и возможностью удержать рядом с собой мужчину.