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Светлане Светиковой расстаться с Чадовым помогла Татьяна Навка

Недавно в одном из интервью звезда «Фабрики звёзд» певица Светлана Светикова, поделилась интересными подробностями своей личной жизни. В частности, она рассказала, как её подруга, известная фигуристка Татьяна Навка, помогла ей побороть болезненную привязанность к актёру Андрею Чадову.

Светлане Светиковой расстаться с Чадовым помогла Татьяна Навка

Уже в течение восьми лет Светлана Светикова живёт в гражданском браке с фигуристом Алексеем Полищуком. Счастливая семья воспитывает двоих совместных сыновей – Милана и Кристиана. Светлана полностью отдалась семейной жизни и воспитанию малышей, забросив свою сольную карьеру.

До встречи с Полищуком, сердце Светланы было занято Андреем Чадовым. По словам певицы, они даже какое-то время жили вместе и были, наверное, счастливы. Светлана понимала, что Чадов не создан для семейной жизни, но разорвать эти отношения не могла. Видя моральные мучения Светиковой, расстаться с Андреем ей помогла её подруга, фигуристка Татьяна Навка. Она помогла принять ей правильное решение, за что теперь Светлана ей очень благодарна.

Между тем, пара Полищук-Светикова, несмотря на двоих детей, не спешит узаконить свои отношения. Как утверждает певица, свадьба не является доказательством любви и возможностью удержать рядом с собой мужчину.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:19

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