«Дом-2»: Оксана Ряска уверена, что Алексей Безус скоро превратится в «пьянчужку»

«Пришел такой «Гарри Поттер». Интеллигент, философ, физик, педагог, а превратился в «пьянчужку»!» - подчеркнула Оксана Ряска в своем посте.

«Безус очень хороший парень, но мне кажется, что пьет он не только потому, что встречается с Безбородовой! Тут все куда серьезней, ведь начинает он злоупотреблять только тогда, когда начинает с кем-то строить отношения», - написала одна из поклонниц «Дома-2» в Сети.







В последнее время на телепроекте «Дом-2» все чаще начали обсуждать проблемы одного из самых ярких участников реалити. Многие из коллектива считают, что у Безуса начались настоящие проблемы с горячительными напитками.Впрочем, мало кто из домовцев ожидал, что и одна из лучших подруг Алексея - Оксана Ряска тоже заговорит о проблемах молодого человека. Несколько часов назад блондинка разместила на официальном портале телестройки «Дом-2» пост, в котором решила объяснить телезрителям, как обстоят дела у Безуса.Оксана всегда поддерживала Лешу и даже старалась ему помочь, но сейчас девушка заявляет, что ей не нравится то, что ее лучший друг начал себя «уничтожать». По словам Ряски, Безусу нравится находиться в состоянии алкогольного опьянения, и все это из-за отношений с Миленой Безбородовой.Оксана Ряска убеждена, что Алексей Безус не может бросить Милену из-за чувства жалости к девушке, ведь она не единожды просила парня, стоя на коленях, не уходить от нее. В итоге чувство милосердия привело к тому, что участник начал так много злоупотреблять, ведь на самом деле он несчастлив с Безбородовой, в чем и сам уже несколько раз признавался на Лобном месте.По мнению Оксаны, Алексею нужно срочно уходить от Милены, ведь в дальнейшем положение может только обостриться. Ряска также переживает, чтобы пристрастие Безуса к горячительным напиткам не закончилось для самого парня очень печально. Ведь многие участники реалити-шоу «Дом-2» заметили, что под воздействием алкоголя парень превращается в настоящего тирана.