Смартфоны Realme 3 и 3 Pro получат поддержку быстрой зарядки VOOC
Смартфоны Realme 3 и 3 Pro, которые скоро поступят на рынок, получат технологическую поддержку быстрой зарядки VOOC. Ещё до того, как выпустили Realme 2, исполнительный директор компании Манхав Шетх хотел показать ещё несколько многообещающих новинок.
Новенькие модели, представленные на всеобщее обозрение, получат функцию быстрой зарядки Oppo VOOC. Такое заявление сделал заместитель руководителя компании в Twitter.
Realme 3 и 3 Pro считаются самыми долгожданными девайсами на рынке. Также покупателей информировали о наличии у гаджетов чипа MediaTek Helio P70.
Новенькие модели, представленные на всеобщее обозрение, получат функцию быстрой зарядки Oppo VOOC. Такое заявление сделал заместитель руководителя компании в Twitter.
Realme 3 и 3 Pro считаются самыми долгожданными девайсами на рынке. Также покупателей информировали о наличии у гаджетов чипа MediaTek Helio P70.
Технологии
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 10:00