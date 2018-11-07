Уфолог обнаружил на астероиде Бенну пирамиду





В соответствии с его информацией, в NASA специально сделали Бенну визуально меньшим, нежели он есть на самом деле. Это якобы сделали для того, чтобы люди не сумели разглядеть отдельные детали. Сам конспиролог отметил похожий на пирамиду объект тенью. Помимо этого, у края астероида имеется квадратная конструкция с входными или оконными отверстиями в боков. В правой верхней части фото астероида Бенну расположилась высокая структура.Скотт Уоринг выразил убежденность в том, что в NASA сделали астероид значительно меньше, поскольку ученые не хотели, чтобы общественность узнала о возможном существовании цивилизаций, отличных от человечества.