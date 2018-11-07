Учёные уверены, что пришельцы не несут угрозу человечеству





Идея, что человечество не одиноко на бескрайних просторах Вселенной, давно будоражит умы учёных. Есть как приверженцы этой теории, так и противники. Некоторые утверждают, что Земля потенциально достижима для межгалактических путешествий, что даёт возможность надеяться на контакт с пришельцами. Правда, и мнения по поводу того, что нам даст такой контакт, тоже не однозначны.Согласно теории Стивена Хокинга, знакомство с представителями внеземных цивилизаций, принесёт на Землю разрушения и смерть. Он уверен в том, что людям стоит вообще отказаться от поиска иного разума и окружить планету щитом, невидимым для радиоволн.Джил Тартер, наоборот, уверен, что контакт состоится с представителями древней, мудрой цивилизации, давно преодолевшей агрессию. Они принесут жителям Земли новые знания о Вселенной и раскроют тайны мироздания.