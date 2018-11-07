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Учёные уверены, что пришельцы не несут угрозу человечеству

Американский астронавт Джил Тартер, бывший директор Института поиска внеземной жизни (SETI), предполагает скорый контакт человечества с инопланетными существами. Он уверен, что они разумны и не проявят агрессии по отношению к землянам.

Учёные уверены, что пришельцы не несут угрозу человечеству

Идея, что человечество не одиноко на бескрайних просторах Вселенной, давно будоражит умы учёных. Есть как приверженцы этой теории, так и противники. Некоторые утверждают, что Земля потенциально достижима для межгалактических путешествий, что даёт возможность надеяться на контакт с пришельцами. Правда, и мнения по поводу того, что нам даст такой контакт, тоже не однозначны.

Согласно теории Стивена Хокинга, знакомство с представителями внеземных цивилизаций, принесёт на Землю разрушения и смерть. Он уверен в том, что людям стоит вообще отказаться от поиска иного разума и окружить планету щитом, невидимым для радиоволн.

Джил Тартер, наоборот, уверен, что контакт состоится с представителями древней, мудрой цивилизации, давно преодолевшей агрессию. Они принесут жителям Земли новые знания о Вселенной и раскроют тайны мироздания.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:00

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