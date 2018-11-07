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Анонсированы IRL-очки, блокирующие рекламу в реальной жизни

Авторитетные разработчики Скотт Блеу и Иван Кэш представили IRL-очки, которые станут блокировать рекламу в реальной жизни. Анонсированное устройство должно помочь справиться с объявлениями в барах, транспорте, ресторанах.

Анонсированы IRL-очки, блокирующие рекламу в реальной жизни

В технологии применяются принципы горизонтальной поляризации светового излучения. Очки IRL формируются для преодоления разрыва между предметами искусства как практических инструментов для проведения управления технологией и предоставления людям полного контроля над рекламой. Инновационный аксессуар даст возможность не отвлекаться на ненужную информацию.

«Поворачивая поляризованную линзу на 90 градусов, свет, который излучают ЖК-дисплеи, блокируется. Это делает его похожим на выключенный компьютер либо телевизор», - сообщили разработчики.

Авторы идеи объявили сбор средств на площадке Kickstarter. За сумму в $49 предлагается приобрести пару очков со скидкой. Дебют новинки может состояться в апреле 2019 года.



 
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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:50

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