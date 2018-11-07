Анонсированы IRL-очки, блокирующие рекламу в реальной жизни





В технологии применяются принципы горизонтальной поляризации светового излучения. Очки IRL формируются для преодоления разрыва между предметами искусства как практических инструментов для проведения управления технологией и предоставления людям полного контроля над рекламой. Инновационный аксессуар даст возможность не отвлекаться на ненужную информацию., - сообщили разработчики.Авторы идеи объявили сбор средств на площадке Kickstarter. За сумму в $49 предлагается приобрести пару очков со скидкой. Дебют новинки может состояться в апреле 2019 года.