Анонсированы IRL-очки, блокирующие рекламу в реальной жизни
Авторитетные разработчики Скотт Блеу и Иван Кэш представили IRL-очки, которые станут блокировать рекламу в реальной жизни. Анонсированное устройство должно помочь справиться с объявлениями в барах, транспорте, ресторанах.
В технологии применяются принципы горизонтальной поляризации светового излучения. Очки IRL формируются для преодоления разрыва между предметами искусства как практических инструментов для проведения управления технологией и предоставления людям полного контроля над рекламой. Инновационный аксессуар даст возможность не отвлекаться на ненужную информацию.
«Поворачивая поляризованную линзу на 90 градусов, свет, который излучают ЖК-дисплеи, блокируется. Это делает его похожим на выключенный компьютер либо телевизор», - сообщили разработчики.
Авторы идеи объявили сбор средств на площадке Kickstarter. За сумму в $49 предлагается приобрести пару очков со скидкой. Дебют новинки может состояться в апреле 2019 года.
В технологии применяются принципы горизонтальной поляризации светового излучения. Очки IRL формируются для преодоления разрыва между предметами искусства как практических инструментов для проведения управления технологией и предоставления людям полного контроля над рекламой. Инновационный аксессуар даст возможность не отвлекаться на ненужную информацию.
«Поворачивая поляризованную линзу на 90 градусов, свет, который излучают ЖК-дисплеи, блокируется. Это делает его похожим на выключенный компьютер либо телевизор», - сообщили разработчики.
Авторы идеи объявили сбор средств на площадке Kickstarter. За сумму в $49 предлагается приобрести пару очков со скидкой. Дебют новинки может состояться в апреле 2019 года.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:50