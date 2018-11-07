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Певица Дуа Липа показала стройные ноги в коротком платье

Известная певица Дуа Липа блистала на красной дорожке MTV Europe Music Award в коротком платье. Фотографы, воспользовавшись моментом, успели сфотографировать её стройные ножки.

Дуа Липа на красной дорожке блистала в необычном наряде. Модное платье с ярким цветочным принтом на темном фоне эффектно дополнялось глубоким V-образным вырезом на груди.
Певица Дуа Липа показала стройные ноги в коротком платье


В Испании прошла ежегодная церемония вручения MTV Europe Music Award, её посетило огромное количество знаменитых гостей. 23-летняя певица Дуа в этом году запомнилась все своим фривольным нарядом.

Платье из ультратонкого материала удачно село по фигуре певицы, а многочисленные фотографы успели сделать фото её стройных ножек, немало восхитив фанатов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 09:36

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