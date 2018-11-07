Певица Дуа Липа показала стройные ноги в коротком платье





Дуа Липа на красной дорожке блистала в необычном наряде. Модное платье с ярким цветочным принтом на темном фоне эффектно дополнялось глубоким V-образным вырезом на груди.В Испании прошла ежегодная церемония вручения MTV Europe Music Award, её посетило огромное количество знаменитых гостей. 23-летняя певица Дуа в этом году запомнилась все своим фривольным нарядом.Платье из ультратонкого материала удачно село по фигуре певицы, а многочисленные фотографы успели сделать фото её стройных ножек, немало восхитив фанатов.