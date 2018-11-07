АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.32 USD 65.99
Курс валют на 07.11.2018

Коллекторы могут начать требовать долги по ЖКХ

В «Росводоканале» и «Мосэнерго» сообщили, что намерены начать сотрудничество с коллекторами. Агентства могут требовать возврата долгов по услугам ЖКХ.

Коллекторы могут начать требовать долги по ЖКХ

По словам руководителя комитета «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) Виктора Семендуева, на данный момент коммунальщики отдают в работу коллекторским агентствам не более 5% долгов. В ассоциации намерены разработать стандарты по отбору и оценке эффективности коллекторов и увеличить объем передаваемых долгов.

Сотрудники «Росводоканала» передают на этапе досудебных мероприятий часть задолженности коллекторским агентствам из реестра ФСПП. В текущем году была начата работа на этапе судебного и исполнительного производств. В «Мосэнерго» также заявили, что готовы сотрудничать с коллекторами в связи с началом регулирования коллекторской деятельности и правопреминительной практики по 230-Ф3.

В Минстрое отметили, что долги россиян по услугам ЖКХ по состоянию на сентябрь текущего года составляют более 500 миллиардов рублей.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Экономика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 09:21

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Дом-2»: Оксана Ряска уверена, что Алексей Безус
Смартфоны Realme 3 и 3 Pro получат поддержку
Учёные уверены, что пришельцы не несут угрозу
Анонсированы IRL-очки, блокирующие рекламу в
Певица Дуа Липа показала стройные ноги в коротком
В Индии мужчина случайно отпилил себе руку и
Вертолет «Ансат» с системой аварийного
Коллекторы могут начать требовать долги по ЖКХ
В Подмосковье задержали серийного угонщика
Эксперты назвали ТОП-3 надёжных автомобилей с
Разработчики представили первый 7-нанометровый GPU
Необычный способ повышения активности организма:
Внедорожник Lincoln Aviator оснастят оркестром
Яна Рудковская и Евгений Плющенко подарили сыну
Haval оценила новый кроссовер Haval F7 в 1 млн
Комендантский час для собак ввели в китайском
В Якутии компания «Русгидро» запустила ветряную
Минздрав России будет наказывать врачей за призыв
В Сеть выложено ретро-видео, где Антон Гусев в
В Чите сняли пародию на шоу «Замуж за Бузову»
Илон Маск заявил, что вторая генерация Tesla
Компания Xiaomi представила беспроводные наушники
Певица Нюша родила дочурку и в Instagram показала
Уникальные сани для Санта-Клауса разработала
Volkswagen Touareg получит новый базовый
Умерла актриса из «Моей прекрасной няни» и
Эксперты рассказали о вреде неправильно
Fiat презентовал концепт купе-кроссовера Fiat
65-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4 оценили в
Ученые установили, что стресс в детском возрасте
Просмотреть все новости