Коллекторы могут начать требовать долги по ЖКХ
В «Росводоканале» и «Мосэнерго» сообщили, что намерены начать сотрудничество с коллекторами. Агентства могут требовать возврата долгов по услугам ЖКХ.
По словам руководителя комитета «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) Виктора Семендуева, на данный момент коммунальщики отдают в работу коллекторским агентствам не более 5% долгов. В ассоциации намерены разработать стандарты по отбору и оценке эффективности коллекторов и увеличить объем передаваемых долгов.
Сотрудники «Росводоканала» передают на этапе досудебных мероприятий часть задолженности коллекторским агентствам из реестра ФСПП. В текущем году была начата работа на этапе судебного и исполнительного производств. В «Мосэнерго» также заявили, что готовы сотрудничать с коллекторами в связи с началом регулирования коллекторской деятельности и правопреминительной практики по 230-Ф3.
В Минстрое отметили, что долги россиян по услугам ЖКХ по состоянию на сентябрь текущего года составляют более 500 миллиардов рублей.
По словам руководителя комитета «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) Виктора Семендуева, на данный момент коммунальщики отдают в работу коллекторским агентствам не более 5% долгов. В ассоциации намерены разработать стандарты по отбору и оценке эффективности коллекторов и увеличить объем передаваемых долгов.
Сотрудники «Росводоканала» передают на этапе досудебных мероприятий часть задолженности коллекторским агентствам из реестра ФСПП. В текущем году была начата работа на этапе судебного и исполнительного производств. В «Мосэнерго» также заявили, что готовы сотрудничать с коллекторами в связи с началом регулирования коллекторской деятельности и правопреминительной практики по 230-Ф3.
В Минстрое отметили, что долги россиян по услугам ЖКХ по состоянию на сентябрь текущего года составляют более 500 миллиардов рублей.
Экономика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 09:21