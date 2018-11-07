Коллекторы могут начать требовать долги по ЖКХ





По словам руководителя комитета «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) Виктора Семендуева, на данный момент коммунальщики отдают в работу коллекторским агентствам не более 5% долгов. В ассоциации намерены разработать стандарты по отбору и оценке эффективности коллекторов и увеличить объем передаваемых долгов.Сотрудники «Росводоканала» передают на этапе досудебных мероприятий часть задолженности коллекторским агентствам из реестра ФСПП. В текущем году была начата работа на этапе судебного и исполнительного производств. В «Мосэнерго» также заявили, что готовы сотрудничать с коллекторами в связи с началом регулирования коллекторской деятельности и правопреминительной практики по 230-Ф3.В Минстрое отметили, что долги россиян по услугам ЖКХ по состоянию на сентябрь текущего года составляют более 500 миллиардов рублей.