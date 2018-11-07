АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.32 USD 65.99
Курс валют на 07.11.2018

В Подмосковье задержали серийного угонщика автомобилей

В Подмосковье произошло задержание серийного угонщика автомобилей. Сотрудники полиции рассказали о личности подозреваемого в совершении хищений транспорта на сумму свыше 8,5 млн рублей в Химках.

В Подмосковье задержали серийного угонщика автомобилей

«Установлено, что злоумышленник, применяя специализированное оборудование для вскрытия замка и пуска двигателя, в ночное время совершил похищения с охраняемой стоянки авто зарубежного производства. Общая сумма ущерба, нанесенного по итогу соответствующего деяния, составила свыше 1,5 млн рублей», - отмечает Татьяна Петрова, глава пресс-центра ГУ МВД РФ по региону.

Сотрудники уголовного розыска определили и произвели задержание подозреваемого на территории Тверской области на момент перегона похищенных иномарок. В совершении преступлений подозревается ранее судимый житель Волгоградской области возрастом 47 лет. Мужчина пребывал в федрозыске. В рамках проведения личного досмотра сотрудники полиции обнаружили и провели у него изъятие приспособлений, применяемых для совершении преступления.

«Определена причастность правонарушителя к 4-м аналогичным эпизодам противоправной деятельности в Химках. Суммарно ущерб оценивается в 8,5 млн рублей», - сообщила Петрова.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Дом-2»: Оксана Ряска уверена, что Алексей Безус
Смартфоны Realme 3 и 3 Pro получат поддержку
Учёные уверены, что пришельцы не несут угрозу
Анонсированы IRL-очки, блокирующие рекламу в
Певица Дуа Липа показала стройные ноги в коротком
В Индии мужчина случайно отпилил себе руку и
Вертолет «Ансат» с системой аварийного
Коллекторы могут начать требовать долги по ЖКХ
В Подмосковье задержали серийного угонщика
Эксперты назвали ТОП-3 надёжных автомобилей с
Разработчики представили первый 7-нанометровый GPU
Необычный способ повышения активности организма:
Внедорожник Lincoln Aviator оснастят оркестром
Яна Рудковская и Евгений Плющенко подарили сыну
Haval оценила новый кроссовер Haval F7 в 1 млн
Комендантский час для собак ввели в китайском
В Якутии компания «Русгидро» запустила ветряную
Минздрав России будет наказывать врачей за призыв
В Сеть выложено ретро-видео, где Антон Гусев в
В Чите сняли пародию на шоу «Замуж за Бузову»
Илон Маск заявил, что вторая генерация Tesla
Компания Xiaomi представила беспроводные наушники
Певица Нюша родила дочурку и в Instagram показала
Уникальные сани для Санта-Клауса разработала
Volkswagen Touareg получит новый базовый
Умерла актриса из «Моей прекрасной няни» и
Эксперты рассказали о вреде неправильно
Fiat презентовал концепт купе-кроссовера Fiat
65-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4 оценили в
Ученые установили, что стресс в детском возрасте
Просмотреть все новости