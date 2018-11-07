В Подмосковье задержали серийного угонщика автомобилей





, - отмечает Татьяна Петрова, глава пресс-центра ГУ МВД РФ по региону.Сотрудники уголовного розыска определили и произвели задержание подозреваемого на территории Тверской области на момент перегона похищенных иномарок. В совершении преступлений подозревается ранее судимый житель Волгоградской области возрастом 47 лет. Мужчина пребывал в федрозыске. В рамках проведения личного досмотра сотрудники полиции обнаружили и провели у него изъятие приспособлений, применяемых для совершении преступления., - сообщила Петрова.