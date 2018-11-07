В Подмосковье задержали серийного угонщика автомобилей
В Подмосковье произошло задержание серийного угонщика автомобилей. Сотрудники полиции рассказали о личности подозреваемого в совершении хищений транспорта на сумму свыше 8,5 млн рублей в Химках.
«Установлено, что злоумышленник, применяя специализированное оборудование для вскрытия замка и пуска двигателя, в ночное время совершил похищения с охраняемой стоянки авто зарубежного производства. Общая сумма ущерба, нанесенного по итогу соответствующего деяния, составила свыше 1,5 млн рублей», - отмечает Татьяна Петрова, глава пресс-центра ГУ МВД РФ по региону.
Сотрудники уголовного розыска определили и произвели задержание подозреваемого на территории Тверской области на момент перегона похищенных иномарок. В совершении преступлений подозревается ранее судимый житель Волгоградской области возрастом 47 лет. Мужчина пребывал в федрозыске. В рамках проведения личного досмотра сотрудники полиции обнаружили и провели у него изъятие приспособлений, применяемых для совершении преступления.
«Определена причастность правонарушителя к 4-м аналогичным эпизодам противоправной деятельности в Химках. Суммарно ущерб оценивается в 8,5 млн рублей», - сообщила Петрова.
«Установлено, что злоумышленник, применяя специализированное оборудование для вскрытия замка и пуска двигателя, в ночное время совершил похищения с охраняемой стоянки авто зарубежного производства. Общая сумма ущерба, нанесенного по итогу соответствующего деяния, составила свыше 1,5 млн рублей», - отмечает Татьяна Петрова, глава пресс-центра ГУ МВД РФ по региону.
Сотрудники уголовного розыска определили и произвели задержание подозреваемого на территории Тверской области на момент перегона похищенных иномарок. В совершении преступлений подозревается ранее судимый житель Волгоградской области возрастом 47 лет. Мужчина пребывал в федрозыске. В рамках проведения личного досмотра сотрудники полиции обнаружили и провели у него изъятие приспособлений, применяемых для совершении преступления.
«Определена причастность правонарушителя к 4-м аналогичным эпизодам противоправной деятельности в Химках. Суммарно ущерб оценивается в 8,5 млн рублей», - сообщила Петрова.
Происшествия
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:15