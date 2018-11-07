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Разработчики представили первый 7-нанометровый GPU

Сотрудники компании AMD провели мероприятие Next Horizon. На нем разработчики представили первый в мире 7-нанометровые GPU.

Разработчики представили первый 7-нанометровый GPU

Графический процессор получил название Vega 7nm. Его площадь составляет 331 кв. миллиметр, на котором размещены 13,23 млрд транзисторов благодаря использованию техпроцесса TSMC 7-нм FinFET. Эксперты отмечают, что конкурент 16-нм графический процессор NVIDIA Pascal GP104 при площади 314 кв. миллиметров имеет почти в два раза меньше - 7,2 млрд транзисторов. По сравнению с предыдущим GPU новинка имеет вдвое большую площадь размещения транзисторов. Он на 25 процентов обеспечивает лучшую производительность и на 50% меньшее энергопотребление.

На новом графическом процессоре уже работают ускорители вычислений Radeon Instinct MI50 и MI60. Они отличаются друг от друга лишь конфигурацией GPU и объемом видеопамяти. Первый чип построен на базе урезанной Vega 7nm с тактовой частотой до 1746 МГц и 3840 потоковыми процессорами. Radeon Instinct MI60 оснащен полноценным Vega 7nm с 4096 потоковыми процессорами и частотой до 1800 МГц. Энергопотребление составляет 300 Вт.

В новинках используется память HBM2, которая поддерживает коррекцию ошибок ECC. У младшей объем памяти составляет 16 гигабайт, а у старшей — 32 гигабайта. Частота памяти — 1000 МГц, для ее подключения задействована шина 4096 бит. Пропускная способность составляет 1 Тбайт в секунду.

Эксперты уже назвали Radeon Instinct MI60 самым быстрым ускорителем вычисления двойной точности. Его производительность достигает 7,4 Тфлопс. В операциях одинарной и половинчатой точности показатель достиг результата в 14,7 и 29,5 Тфлопс. INT8 производительность достигает 59 TOPS.

Кроме того, новые ускорители поддерживают интерфейс PCI Express 4.0 x16, обеспечивающий пропускную способность между CPU и GPU до 64 Гбайт/с в обе стороны одновременно.

Radeon Instinct MI60 поступят в продажу до конца текущего года, а младшая модель — в начале следующего. Стоимость процессоров не называется.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 09:08

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