Вертолет «Ансат» с системой аварийного приводнения завершил испытания





, — указывается в сообщении.Новая система предназначена для совершения экстренной посадки на воду и используется в целях спасения экипажа и пассажиров. В её состав вошли надувные камеры плавучести, 2 спасательных плота и комплект жизнеобеспечения с радиомаяком для передачи координат посадки спасателями. При реализации аварийной посадки на водную поверхность комплекс дает возможность сохранить плавучесть вертолета на протяжении 30 минут. Этого времени будет достаточно, чтобы развернуть спассредства, включенные в комплект системы, а также для совершения безопасной эвакуации из вертолета., — сообщил Андрей Богинский, генеральный директор «Вертолетов России» .