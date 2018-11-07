АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.32 USD 65.99
Курс валют на 07.11.2018

Вертолет «Ансат» с системой аварийного приводнения завершил испытания

В пресс-центре входящего в состав Ростеха предприятия «Вертолеты России» рассказали о завершении испытаний новой модели «Ансат». Этот вертолет имеет систему аварийного приводнения.

Вертолет «Ансат» с системой аварийного приводнения завершил испытания

«Эксперты Казанского вертолетного завода окончили испытания “Ансата”, оснащенного системой приводнения для аварийных ситуаций… Сегодня система находится на этапе сертификации. По завершении запланированных работ со стороны Росавиации представят одобрение основного изменения», — указывается в сообщении.

Новая система предназначена для совершения экстренной посадки на воду и используется в целях спасения экипажа и пассажиров. В её состав вошли надувные камеры плавучести, 2 спасательных плота и комплект жизнеобеспечения с радиомаяком для передачи координат посадки спасателями. При реализации аварийной посадки на водную поверхность комплекс дает возможность сохранить плавучесть вертолета на протяжении 30 минут. Этого времени будет достаточно, чтобы развернуть спассредства, включенные в комплект системы, а также для совершения безопасной эвакуации из вертолета.

«Мы продолжаем работу для увеличения безопасности полетов “Ансата”, поскольку его активно применяют как средство транспортировки пациентов и пассажиров, требующих экстренную медпомощь. Вдобавок, вертолеты с системой аварийного приводнения смогут совершать полеты на объекты в собственности нефтяных компаний, размещенные на существенном удалении от береговой линии, принимать участие в спасательных и поисковых операциях непосредственно над водной поверхностью. Помимо высоких технических характеристик это повышает еще и привлекательность “Ансата” для топливно-энергетических компаний и спасслужб», — сообщил Андрей Богинский, генеральный директор «Вертолетов России» .



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:22

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Дом-2»: Оксана Ряска уверена, что Алексей Безус
Смартфоны Realme 3 и 3 Pro получат поддержку
Учёные уверены, что пришельцы не несут угрозу
Анонсированы IRL-очки, блокирующие рекламу в
Певица Дуа Липа показала стройные ноги в коротком
В Индии мужчина случайно отпилил себе руку и
Вертолет «Ансат» с системой аварийного
Коллекторы могут начать требовать долги по ЖКХ
В Подмосковье задержали серийного угонщика
Эксперты назвали ТОП-3 надёжных автомобилей с
Разработчики представили первый 7-нанометровый GPU
Необычный способ повышения активности организма:
Внедорожник Lincoln Aviator оснастят оркестром
Яна Рудковская и Евгений Плющенко подарили сыну
Haval оценила новый кроссовер Haval F7 в 1 млн
Комендантский час для собак ввели в китайском
В Якутии компания «Русгидро» запустила ветряную
Минздрав России будет наказывать врачей за призыв
В Сеть выложено ретро-видео, где Антон Гусев в
В Чите сняли пародию на шоу «Замуж за Бузову»
Илон Маск заявил, что вторая генерация Tesla
Компания Xiaomi представила беспроводные наушники
Певица Нюша родила дочурку и в Instagram показала
Уникальные сани для Санта-Клауса разработала
Volkswagen Touareg получит новый базовый
Умерла актриса из «Моей прекрасной няни» и
Эксперты рассказали о вреде неправильно
Fiat презентовал концепт купе-кроссовера Fiat
65-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4 оценили в
Ученые установили, что стресс в детском возрасте
Просмотреть все новости