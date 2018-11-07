Вертолет «Ансат» с системой аварийного приводнения завершил испытания
В пресс-центре входящего в состав Ростеха предприятия «Вертолеты России» рассказали о завершении испытаний новой модели «Ансат». Этот вертолет имеет систему аварийного приводнения.
«Эксперты Казанского вертолетного завода окончили испытания “Ансата”, оснащенного системой приводнения для аварийных ситуаций… Сегодня система находится на этапе сертификации. По завершении запланированных работ со стороны Росавиации представят одобрение основного изменения», — указывается в сообщении.
Новая система предназначена для совершения экстренной посадки на воду и используется в целях спасения экипажа и пассажиров. В её состав вошли надувные камеры плавучести, 2 спасательных плота и комплект жизнеобеспечения с радиомаяком для передачи координат посадки спасателями. При реализации аварийной посадки на водную поверхность комплекс дает возможность сохранить плавучесть вертолета на протяжении 30 минут. Этого времени будет достаточно, чтобы развернуть спассредства, включенные в комплект системы, а также для совершения безопасной эвакуации из вертолета.
«Мы продолжаем работу для увеличения безопасности полетов “Ансата”, поскольку его активно применяют как средство транспортировки пациентов и пассажиров, требующих экстренную медпомощь. Вдобавок, вертолеты с системой аварийного приводнения смогут совершать полеты на объекты в собственности нефтяных компаний, размещенные на существенном удалении от береговой линии, принимать участие в спасательных и поисковых операциях непосредственно над водной поверхностью. Помимо высоких технических характеристик это повышает еще и привлекательность “Ансата” для топливно-энергетических компаний и спасслужб», — сообщил Андрей Богинский, генеральный директор «Вертолетов России» .
«Эксперты Казанского вертолетного завода окончили испытания “Ансата”, оснащенного системой приводнения для аварийных ситуаций… Сегодня система находится на этапе сертификации. По завершении запланированных работ со стороны Росавиации представят одобрение основного изменения», — указывается в сообщении.
Новая система предназначена для совершения экстренной посадки на воду и используется в целях спасения экипажа и пассажиров. В её состав вошли надувные камеры плавучести, 2 спасательных плота и комплект жизнеобеспечения с радиомаяком для передачи координат посадки спасателями. При реализации аварийной посадки на водную поверхность комплекс дает возможность сохранить плавучесть вертолета на протяжении 30 минут. Этого времени будет достаточно, чтобы развернуть спассредства, включенные в комплект системы, а также для совершения безопасной эвакуации из вертолета.
«Мы продолжаем работу для увеличения безопасности полетов “Ансата”, поскольку его активно применяют как средство транспортировки пациентов и пассажиров, требующих экстренную медпомощь. Вдобавок, вертолеты с системой аварийного приводнения смогут совершать полеты на объекты в собственности нефтяных компаний, размещенные на существенном удалении от береговой линии, принимать участие в спасательных и поисковых операциях непосредственно над водной поверхностью. Помимо высоких технических характеристик это повышает еще и привлекательность “Ансата” для топливно-энергетических компаний и спасслужб», — сообщил Андрей Богинский, генеральный директор «Вертолетов России» .
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:22