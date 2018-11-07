Необычный способ повышения активности организма: выпить кофе и поспать





В результате проведённых исследований среди людей с нарушениями сна, было доказано – сочетание кофеина и короткого сна способно повысить внимательность и активность. Для этого добровольцы, принимавшие участие в эксперименте, выпивали чашку кофе и засыпали на короткое время. После сна участников исследования проверяли на симуляторе с помощью водительских тестов. Результат показал повышенную внимательность, собранность и активность у всех добровольцев.По заключениям специалистов, энергии от выпитого кофе и непродолжительного сна достаточно для 4-5 часов активной жизнедеятельности. Однако не стоит забывать – здоровый сон без каких-либо стимуляторов является залогом хорошей работы мозга и всего организма.