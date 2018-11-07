Haval оценила новый кроссовер Haval F7 в 1 млн рублей





Пока это касается только рынка КНР. Китайским потребителям кроссовер предлагается в 6 различных модификациях. В то же время стоимость базовой версии достигает 109 тысяч юаней, что эквивалентно порядка 1 млн рублей по текущему курсу. За максимальную комплектацию придется отдать уже 149 тысяч юаней (порядка 1,42 млн рублей).Под капотом у Haval F7 конструкторы разместили 1,5-литровую силовую установку, генерирующую 150 «лошадей», а в качестве альтернативы опционально доступен 2-литровый двигатель на 190 л.с. В комплекте с ним станет работать 7-диапазонная преселективная трансмиссия и система полного привода. Для более бюджетной версии используется передний привод.