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В Якутии компания «Русгидро» запустила ветряную электростанцию

В Якутии в арктическом поселке Тикси российская энергетическая компания «Русгидро» запустила ветряную электростанцию. Мощность установки составляет 900 кВт.

В Якутии компания «Русгидро» запустила ветряную электростанцию

На церемонии открытия присутствовали губернатор региона Айсен Николаев, глава «Русгидро» Николай Шульгинов и исполнительный директор японской организации NEDO Такаси Омотэ. Электростанция уже начала вырабатывать энергию для изолированного поселка Тикси, в котором проживают 4,6 тысячи человек. Благодаря станции будет повышена надежность энергоснабжения населенного пункта, а также снизится расход дорогостоящего привозного дизельного топлива в Булунском улусе. Экономия может составить до 500 тонн в год. По словам сотрудников «Русгидро», три ветроустановки выполнены для работы в суровых условиях Якутии. Они работают при температуре до -50 градусов и силе ветра до 70 метров в секунду.

Оборудование было разработано японской компанией Komaihaltek и не имеет аналогов в мире.

В «Русгидро» отметили, что в текущем году на площадке с ветряной электростанцией начнется строительство дизельной, генерирующей 3 МВт. После этого две станции объединят в единый автоматизированный комплекс общей мощностью 3,9 МВт. Николай Шульгинов заявил, что станции важно пережить зиму, и, исходя из характеристик работы, будет принято решение о целесообразности постройки подобных объектов на территории изолированных районов.



 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 08:40

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