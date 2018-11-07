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Минздрав России будет наказывать врачей за призыв к отказу от вакцинации

Министерство здравоохранения России намеревается ввести ответственность для врачей, призывающих граждан отказываться от вакцинации. Такие отказы в будущем могут привести к возникновению эпидемий, комментируют в ведомстве.

Минздрав России будет наказывать врачей за призыв к отказу от вакцинации

В крупных российских городах периодически отмечаются вспышки заболеваний корью и коклюшем. К этому, в основном, приводит то, что граждане по надуманным причинам отказываются от прививок против этих болезней. Также некоторые врачи отговаривают пациентов от вакцинации.

В связи с этим в Минздраве РФ обсуждают инициативу ответственности врачей за призывы к отказу от прививок. Пока это обсуждается на экспертном уровне в Министерстве, но подобное новшество имеет уже много сторонников.

Медикам планируют выносить выговоры или направлять в принудительном порядке на курсы повышения квалификации по проблемам вакцинации. Это не коснётся докторов, запрещающих прививки по медицинским показаниям.

Ранее стало известно, что к 2020 году список обязательных прививок Минздравом РФ будет расширен. Планируется прививать всех детей от пневмонии и менингита. На данный момент эти прививки делаются детям, относящимся к группе риска.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:31

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