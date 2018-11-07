Внедорожник Lincoln Aviator оснастят оркестром мелодий





В следующем месяце на автосалоне в Лос-Анджелесе будет презентован флагманский внедорожник Аviаtor от Linсоln, в оснащении автомобиля появится колокола и свистки. В общей сложности транспортное средство разработчики наделят шестью различными Аlеrt chimеs, над созданием которых трудились члены Детройтского симфонического оркестра с использованием семи инструментов.В частности, инструментальные звуки будут звучать в салоне в качестве предупреждения. Так, куранты сообщат водителю о снижении мощности задней двери, о непристёгнутом ремне безопасности, об открытой топливной дверце и так далее.