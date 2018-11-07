Внедорожник Lincoln Aviator оснастят оркестром мелодий
Lincoln Aviator стал первым автомобилем, который получил оркестр мелодий. Представители отдела роскошных автомобилей компании наняли оркестр, чтобы пассажиры слушали мелодии, таким образом, производитель решил повысить в салоне уровень атмосферы.
В следующем месяце на автосалоне в Лос-Анджелесе будет презентован флагманский внедорожник Аviаtor от Linсоln, в оснащении автомобиля появится колокола и свистки. В общей сложности транспортное средство разработчики наделят шестью различными Аlеrt chimеs, над созданием которых трудились члены Детройтского симфонического оркестра с использованием семи инструментов.
В частности, инструментальные звуки будут звучать в салоне в качестве предупреждения. Так, куранты сообщат водителю о снижении мощности задней двери, о непристёгнутом ремне безопасности, об открытой топливной дверце и так далее.
В следующем месяце на автосалоне в Лос-Анджелесе будет презентован флагманский внедорожник Аviаtor от Linсоln, в оснащении автомобиля появится колокола и свистки. В общей сложности транспортное средство разработчики наделят шестью различными Аlеrt chimеs, над созданием которых трудились члены Детройтского симфонического оркестра с использованием семи инструментов.
В частности, инструментальные звуки будут звучать в салоне в качестве предупреждения. Так, куранты сообщат водителю о снижении мощности задней двери, о непристёгнутом ремне безопасности, об открытой топливной дверце и так далее.
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Добавил: Алина Сегодня, 09:00