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Певица Нюша родила дочурку и в Instagram показала фото первенца

Известная певица Нюша родила своему мужу Игорю Сивову дочку и в Instagram показала фото первенца.

Первенец артистки появился на свет в элитной клинике США. Новоявленные родители первые месяцы вместе с малышом будут проводить в Майами.

Певица Нюша родила дочурку и в Instagram показала фото первенца

Сам папа тоже присутствовал на родах. И если для 28-летней Нюши новорожденная девочка – первенец, то для 37-летнего Игоря – это уже третий ребёнок.

«Дорогие мужчины, я трижды отец, но впервые решился быть рядом с любимой на этом таинственном событии. Мужики, то, что я увидел и ощутил, этого никогда нельзя ощутить в обычной жизни», - пишет радостный папа в социальных сетях.

Сивов уже рассказал, что ни один мужчина не сможет справиться с тем, что переживают девушки при родах.

Певица Нюша родила дочурку и в Instagram показала фото первенца

Сама счастливая мамочка была более краткой. Кстати, певица не стала держать в тайне пол ребенка.

«Наш ангелочек. Лапочка-дочка», — в Instagram сообщает Нюша.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:02

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