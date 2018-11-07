Певица Нюша родила дочурку и в Instagram показала фото первенца

«Дорогие мужчины, я трижды отец, но впервые решился быть рядом с любимой на этом таинственном событии. Мужики, то, что я увидел и ощутил, этого никогда нельзя ощутить в обычной жизни», - пишет радостный папа в социальных сетях.

«Наш ангелочек. Лапочка-дочка», — в Instagram сообщает Нюша.

Первенец артистки появился на свет в элитной клинике США. Новоявленные родители первые месяцы вместе с малышом будут проводить в Майами.Сам папа тоже присутствовал на родах. И если для 28-летней Нюши новорожденная девочка – первенец, то для 37-летнего Игоря – это уже третий ребёнок.Сивов уже рассказал, что ни один мужчина не сможет справиться с тем, что переживают девушки при родах.Сама счастливая мамочка была более краткой. Кстати, певица не стала держать в тайне пол ребенка.