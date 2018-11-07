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Яна Рудковская и Евгений Плющенко подарили сыну Саше щенка

В семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко недавно произошло пополнение. Звёздные родители подарили своему сыну Саше щенка, исполнив его заветную мечту.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко подарили сыну Саше щенка

В воспитании наследника Яна Рудковская использует так называемый «метод кнута и пряника» - иногда она наказывает сына, а иногда дарит подарки. Чаще всего сюрпризы родители преподносят Плющенко-младшему, когда он достигает каких-то результатов на льду. Юный фигурист имеет большие перспективы стать в будущем олимпийским чемпионом. Совсем скоро Саше предстоит принять участие в соревнованиях на третий юношеский разряд, ему будет не просто, так как его соперниками станут ребята постарше.

Чтобы поддержать мальчика перед серьёзным событием и мотивировать его на победу, родители решили подарить Саше щенка породы шпиц. Судя по всему, симпатией к питомцу прониклись все члены семьи.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:50

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