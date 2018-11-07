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Комендантский час для собак ввели в китайском городе Вэньшань

В китайском городе Вэньшань ввели комендантский час для собак. Владельцам животных запретили выгуливать их днем, для этого отведено определённое время до семи утра и после десяти часов вечера.

Комендантский час для собак ввели в китайском городе Вэньшань

К тому же городские власти постановили, что выгуливать домашних животных имеют право исключительно взрослые, при этом длина поводка не должна быть более одного метра. По словам инспектора по здоровью животных, такие меры были приняты с целью сократить нападение собак на людей и оказать помощь в борьбе с бешенством. Определённые правила были введены по многочисленным просьбам местных граждан.

При этом отмечается, что за выгул собак в неположенное время нарушителям не полагается штраф, представители закона с ними будут проводить беседы. В Китае владельцы домашних животных обязаны делать им прививки, а также ежегодно оплачивать лицензию стоимостью до 2 тысяч юаней, это зависит от размера собаки.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 08:41

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