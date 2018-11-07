Илон Маск заявил, что вторая генерация Tesla Roadster станет самым быстрым серийным споркаром
Накануне глава компании Tesla Илон Маск заявил, что вторая генерация электрического купе Roadster должна стать самым быстрым серийным спорткаром. Автомобиль получит самые высокие показатели ускорения, управляемости и максимальной скорости.
Стоит напомнить, вторую генерацию Tesla Roadster презентовали осенью прошлого года в качестве концептуальной версии. Спорткар оснащён тремя электромоторами, благодаря которым до 96 км/час машина разгоняется за 1,9 секунды. При этом максимальная скорость автомобиля составляет 400 км/час.
Однако тестовый пилот компании Tesla Эмиль Бурет в беседе с журналистами рассказал, что указанные показатели, касающиеся второго поколения Roadster, являются приблизительными. По словам разработчиков, серийная версия автомобиля будет значительно быстрее.
Стоит напомнить, вторую генерацию Tesla Roadster презентовали осенью прошлого года в качестве концептуальной версии. Спорткар оснащён тремя электромоторами, благодаря которым до 96 км/час машина разгоняется за 1,9 секунды. При этом максимальная скорость автомобиля составляет 400 км/час.
Однако тестовый пилот компании Tesla Эмиль Бурет в беседе с журналистами рассказал, что указанные показатели, касающиеся второго поколения Roadster, являются приблизительными. По словам разработчиков, серийная версия автомобиля будет значительно быстрее.
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Добавил: Алина Сегодня, 08:20