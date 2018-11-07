Илон Маск заявил, что вторая генерация Tesla Roadster станет самым быстрым серийным споркаром





Стоит напомнить, вторую генерацию Tesla Roadster презентовали осенью прошлого года в качестве концептуальной версии. Спорткар оснащён тремя электромоторами, благодаря которым до 96 км/час машина разгоняется за 1,9 секунды. При этом максимальная скорость автомобиля составляет 400 км/час.Однако тестовый пилот компании Tesla Эмиль Бурет в беседе с журналистами рассказал, что указанные показатели, касающиеся второго поколения Roadster, являются приблизительными. По словам разработчиков, серийная версия автомобиля будет значительно быстрее.