Компания Xiaomi представила беспроводные наушники Mi AirDots по цене 29 долларов
Представители компании Xiaomi продемонстрировали свою версию беспроводных наушников под названием Mi AirDots. Новинка отличается такой особенностью как поддержка стандартов Bluetooth 5.0. Стоимость девайса составит от 29 долларов.
Новые беспроводные наушники Xiaomi Mi AirDots представляют собой альтернативу для Apple AirPods. Отмечается, что издание Youth Edition уже доступно для предварительного заказа в китайских онлайн-магазинах, официальные продажи новинки стартуют 11 ноября текущего года. На каждом наушнике имеется специальная зона, при её прикосновении запускается или отключается голосовой помощник, таким же образом пользователи смогут отвечать на звонки и воспроизводить музыку.
Новые наушники Xiaomi Mi AirDots оснащены функцией True Wireless Stereo, которая обеспечивает стереозвучание без проводов. Каждый наушник весит 4,2 грамма и оснащён динамиками диаметром 7,2 мм. В комплекте с новым девайсом идёт зарядный футляр, он обеспечивает 12 часов автономной работы. В моно-режиме наушники могут проработать без подзарядки около пяти часов, а в стерео-режиме до четырёх часов.
Новые беспроводные наушники Xiaomi Mi AirDots представляют собой альтернативу для Apple AirPods. Отмечается, что издание Youth Edition уже доступно для предварительного заказа в китайских онлайн-магазинах, официальные продажи новинки стартуют 11 ноября текущего года. На каждом наушнике имеется специальная зона, при её прикосновении запускается или отключается голосовой помощник, таким же образом пользователи смогут отвечать на звонки и воспроизводить музыку.
Новые наушники Xiaomi Mi AirDots оснащены функцией True Wireless Stereo, которая обеспечивает стереозвучание без проводов. Каждый наушник весит 4,2 грамма и оснащён динамиками диаметром 7,2 мм. В комплекте с новым девайсом идёт зарядный футляр, он обеспечивает 12 часов автономной работы. В моно-режиме наушники могут проработать без подзарядки около пяти часов, а в стерео-режиме до четырёх часов.
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 08:10