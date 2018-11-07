Уникальные сани для Санта-Клауса разработала компания Dodge





Представители компании Dodge свою разработку продемонстрировали на видео. Сани для Санта-Клауса созданы на основе маслкара, оснащённого силовым агрегатом объёмом 6,2 литра производительностью 808 лошадиных сил. При этом колёса автомобиля разработчики заменили на полозья и оборудовали их раздвоенным выхлопом. В салоне саней могут разместиться 7 человек.В компании Dodge планируют выпустить целую серию видеороликов о новых санях для Санта-Клауса, а также продемонстрировать во всех подробностях процесс по созданию необычной модели. Данную разработку специалисты считают оригинальной, однако сможет ли она передвигаться и с какой скоростью, пока не сообщается.