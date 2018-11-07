В Сеть выложено ретро-видео, где Антон Гусев в присутствии Феофилактовой знакомится с Викой Романец





Видео характерно тем, что в этот момент Антон женат на Евгении Феофилактовой, от которой он позже ушёл как раз к Вике.Хейтеры не дают покоя теперь уже супружеской паре - Гусеву и Романец, хоть ребята больше года уже как женаты. Многих до сих пор удивляет, как Викторию не мучает совесть, ведь увести мужа у подруги - это низко и подло.Так неравнодушным удалось найти старое видео, где Антон и Вика познакомились и даже обменялись номерами телефонов. А всё это происходит прямо в присутствии Жени, которая на свою беду и стала инициатором их знакомства.Как уже известно, на тот момент Феофилактова не ожидала такого предательского поступка от подруги и, тем более, от супруга. Уже совсем скоро после их первой встречи Гусев и Романец начали прятаться по гостиницам и автомобилям, чтобы встречаться тайком.