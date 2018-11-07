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В Сеть выложено ретро-видео, где Антон Гусев в присутствии Феофилактовой знакомится с Викой Романец

В сети появилось видео, на котором бывший участник телепроекта "Дом-2" Антон Гусев знакомится с Викторией Романец.

Видео характерно тем, что в этот момент Антон женат на Евгении Феофилактовой, от которой он позже ушёл как раз к Вике.

В Сеть выложено ретро-видео, где Антон Гусев в присутствии Феофилактовой знакомится с Викой Романец

Хейтеры не дают покоя теперь уже супружеской паре - Гусеву и Романец, хоть ребята больше года уже как женаты. Многих до сих пор удивляет, как Викторию не мучает совесть, ведь увести мужа у подруги - это низко и подло.

Так неравнодушным удалось найти старое видео, где Антон и Вика познакомились и даже обменялись номерами телефонов. А всё это происходит прямо в присутствии Жени, которая на свою беду и стала инициатором их знакомства.


Как уже известно, на тот момент Феофилактова не ожидала такого предательского поступка от подруги и, тем более, от супруга. Уже совсем скоро после их первой встречи Гусев и Романец начали прятаться по гостиницам и автомобилям, чтобы встречаться тайком.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:30

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