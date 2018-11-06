«МегаФон» из-за сбоев в сети подал иск против Hewlett-Packard





«МегаФон» обратился в судебное учреждение округа штата Калифорния с прямым иском против американской IT-фирмы Hewlett-Packard Enterprise. От нее оператор востребовал компенсировать ущерб за перебои в работе собственной ИТ-системы, которые привели к многочисленным отключениям сети «МегаФон» в 2016 и 2017 году, отмечается в соответствующем иске.Заявление в суд представители «МегаФона» подали еще в конце октября. Вред от произошедшего русский сотовый оператор оценивает приблизительно в $28 миллионов (эту сумму оператор «МегаФон» выплатил HPE за его IT-систему). Компенсация, сообразно иску, должна восполнить доставленный ущерб в семикратном объеме, то есть составить приблизительно $196 миллионов.Договор русское подразделение американской IT-фирмы и оператор «МегаФон» заключили еще в 2013 году. Уже после этого, как поведали представители оператора, HPE начала вводить в сети «МегаФона» новый элемент User Data Repository, который осуществляет сохранение данных юзеров и информацию о легкодоступных любому из них предложениях.Из-за невысокой производительности и перебоев в UDR в ноябре и декабре 2016 года, а еще в апреле и июне 2017 года у данного оператора возникли в сети аварии. В связи с этими проблемами «МегаФон», как говорится в поданном иске, «не лишь растерял собственные начальные вложения в данную IT-систему, но и встретился с возможностью неизвестных дополнительных затрат на ее быструю замену, а еще с жалобами абонентов, всех партнеров из числа мобильных операторов и акционеров».Данную подачу иска против HPE подтвердил представитель сотового оператора. «Все запросы оператора «МегаФона» к HPE были указаны в иске, величина взыскания будет окончательно определена судом, потому называть определенные суммы пока рано», — отметил собеседник РБК. До подачи данного иска оператор «МегаФон» вел все возможные переговоры с HPE, но определенных договоренностей о урегулировании ситуации так и не было достигнуто.Вместе с тем оператор «МегаФон», как отметили в пресс-службе оператора, готов все же заключить с Hewlett-Packard Enterprise соглашение о мире на любой стадии данного процесса в случае удовлетворения всех притязаний российской компании.В HPE сказали Reuters, что политика фирмы не дозволяет объяснять текущие судебные разбирательства. Компания полностью отказывается от комментариев.