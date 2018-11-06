Ольга Солнце впервые за 15 лет рассказала, что Ольга Бузова устраивала скандалы после их концертов

«Это происходило не только с Бузовой, но именно с ней было особенно весело. Оля плакала и убегала со сцены вместо того, чтобы обыграть это или просто посмеяться. А потом мы все успокаивали её, чтобы она вышла на финальную песню», - вспомнила девушка.





Сейчас Оля занимает пост ведущей телепроекта, а также за последние полтора года разместилась на вершине отечественного шоу-бизнеса, выпустив 2 сольных альбома.Однако не многие помнят, что впервые свои певческие способности девушка продемонстрировала не после развода с Дмитрием Тарасовым, а еще будучи участницей «Дома-2».Когда телестройка стала очень популярной среди населения, многие ее жители начали гастролировать по городам России с песнями собственного сочинения, зазывая молодежь приходить на кастинги.И с особой теплотой публика принимала юную Бузову, однако далеко не все концерты проходили так гладко, как в СК «Олимпийский». По словам экс-участницы реалити-шоу Ольги Солнце, которая тоже входила в состав гастролеров, в маленьких городах техника в местных Дворцах культуры не всегда работала как следует и могла выйти из строя в самый разгар выступления.Солнце отметила, что Оля особо остро реагировала на технические неполадки и долго приходила в себя, устраивая настоящие скандалы, однако в конечном итоге, она находила в себе силы, чтобы выйти к поклонникам, которые, несмотря на ее истерики, поддерживали свою любимицу бурными овациями.