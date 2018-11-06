Ольга Солнце впервые за 15 лет рассказала, что Ольга Бузова устраивала скандалы после их концертов
Ни для кого не секрет, что Ольга Бузова является самой яркой участницей за всю историю существования реалити-шоу «Дом-2». С первых дней нахождения в периметре она привлекла внимание всех телезрителей и быстро завоевала их любовь.
Сейчас Оля занимает пост ведущей телепроекта, а также за последние полтора года разместилась на вершине отечественного шоу-бизнеса, выпустив 2 сольных альбома.
Однако не многие помнят, что впервые свои певческие способности девушка продемонстрировала не после развода с Дмитрием Тарасовым, а еще будучи участницей «Дома-2».
Когда телестройка стала очень популярной среди населения, многие ее жители начали гастролировать по городам России с песнями собственного сочинения, зазывая молодежь приходить на кастинги.
И с особой теплотой публика принимала юную Бузову, однако далеко не все концерты проходили так гладко, как в СК «Олимпийский». По словам экс-участницы реалити-шоу Ольги Солнце, которая тоже входила в состав гастролеров, в маленьких городах техника в местных Дворцах культуры не всегда работала как следует и могла выйти из строя в самый разгар выступления.
Солнце отметила, что Оля особо остро реагировала на технические неполадки и долго приходила в себя, устраивая настоящие скандалы, однако в конечном итоге, она находила в себе силы, чтобы выйти к поклонникам, которые, несмотря на ее истерики, поддерживали свою любимицу бурными овациями.
Сейчас Оля занимает пост ведущей телепроекта, а также за последние полтора года разместилась на вершине отечественного шоу-бизнеса, выпустив 2 сольных альбома.
Однако не многие помнят, что впервые свои певческие способности девушка продемонстрировала не после развода с Дмитрием Тарасовым, а еще будучи участницей «Дома-2».
Когда телестройка стала очень популярной среди населения, многие ее жители начали гастролировать по городам России с песнями собственного сочинения, зазывая молодежь приходить на кастинги.
И с особой теплотой публика принимала юную Бузову, однако далеко не все концерты проходили так гладко, как в СК «Олимпийский». По словам экс-участницы реалити-шоу Ольги Солнце, которая тоже входила в состав гастролеров, в маленьких городах техника в местных Дворцах культуры не всегда работала как следует и могла выйти из строя в самый разгар выступления.
«Это происходило не только с Бузовой, но именно с ней было особенно весело. Оля плакала и убегала со сцены вместо того, чтобы обыграть это или просто посмеяться. А потом мы все успокаивали её, чтобы она вышла на финальную песню», - вспомнила девушка.
Солнце отметила, что Оля особо остро реагировала на технические неполадки и долго приходила в себя, устраивая настоящие скандалы, однако в конечном итоге, она находила в себе силы, чтобы выйти к поклонникам, которые, несмотря на ее истерики, поддерживали свою любимицу бурными овациями.