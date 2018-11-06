Новозеландский рыбак выловил в море младенца





Гус Хатт, рыболов из Новой Зеландии, проверяя поставленные на пляже донки, заметил на волнах плывущего ребёнка. Он вытащил его из воды, поймав за руку. Рыбак не понял, что это живой младенец, пока тот тихонько не запищал. Плачущего найдёныша мужчина отнёс в расположенный поблизости палаточный лагерь, где тому оказали первую помощь, закутав в одеяла и отогрев.Как оказалось, родители малыша находились в этом же лагере. Когда они уснули в своей палатке, ребёнок тихонько выполз из неё, добрался к морю, где волны подхватили и отнесли его от берега на расстояние 15 метров. Мальчику просто повезло, что рыбак именно в это время оказался поблизости, минуты промедления могли бы стоить ему жизни.Врачи, проводившие осмотр малыша, подтвердили, что он чувствует себя хорошо и не пострадал в результате вынужденного купания. В полиции сообщили, что не планируют привлекать родителей к ответственности.