Снова санкции: На ВЭФ не попадут три миллиардера из России и Путин
Из-за санкций на самый крупный международный экономический форум ВЭФ не попадут сразу три миллиардера из России и Владимир Путин. В Кремле уже подтвердили информацию относительно президента РФ, а вот о том, что персонами нон-грата стали бизнесмены, стало известно впервые.
На страницах британского издания Financial Times появилась публикация, свидетельствующая о том, что на ожидаемом в Давосе международном экономическом форуме (ВЭФ) запрещено появление сразу троим миллиардерам из России: Андрею Костину, Олегу Дерипаске и Виктору Вексельберу. Объясняется это новыми санкциями, согласно которым бизнесмены не вызывают одобрения у международных организаций. Кроме того, появились данные, что Владимир Путин также не приглашён на ВЭФ, что уже подтверждено в Кремле.
Журналисты британского издания со ссылкой на проверенный анонимный источник, как передаёт Lenta.Ru, делают приписку, что происходящее не является жёстким требованием закона, а скорее организаторы Всемирного экономического форума поддаются внушительному давлению со стороны соединённых Штатов Америки.
На страницах британского издания Financial Times появилась публикация, свидетельствующая о том, что на ожидаемом в Давосе международном экономическом форуме (ВЭФ) запрещено появление сразу троим миллиардерам из России: Андрею Костину, Олегу Дерипаске и Виктору Вексельберу. Объясняется это новыми санкциями, согласно которым бизнесмены не вызывают одобрения у международных организаций. Кроме того, появились данные, что Владимир Путин также не приглашён на ВЭФ, что уже подтверждено в Кремле.
Журналисты британского издания со ссылкой на проверенный анонимный источник, как передаёт Lenta.Ru, делают приписку, что происходящее не является жёстким требованием закона, а скорее организаторы Всемирного экономического форума поддаются внушительному давлению со стороны соединённых Штатов Америки.
Экономика
Добавил: Oksana Сегодня, 20:26