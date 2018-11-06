Снова санкции: На ВЭФ не попадут три миллиардера из России и Путин





На страницах британского издания Financial Times появилась публикация, свидетельствующая о том, что на ожидаемом в Давосе международном экономическом форуме (ВЭФ) запрещено появление сразу троим миллиардерам из России: Андрею Костину, Олегу Дерипаске и Виктору Вексельберу. Объясняется это новыми санкциями, согласно которым бизнесмены не вызывают одобрения у международных организаций. Кроме того, появились данные, что Владимир Путин также не приглашён на ВЭФ, что уже подтверждено в Кремле.Журналисты британского издания со ссылкой на проверенный анонимный источник, как передаёт Lenta.Ru, делают приписку, что происходящее не является жёстким требованием закона, а скорее организаторы Всемирного экономического форума поддаются внушительному давлению со стороны соединённых Штатов Америки.