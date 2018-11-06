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Снова санкции: На ВЭФ не попадут три миллиардера из России и Путин

Из-за санкций на самый крупный международный экономический форум ВЭФ не попадут сразу три миллиардера из России и Владимир Путин. В Кремле уже подтвердили информацию относительно президента РФ, а вот о том, что персонами нон-грата стали бизнесмены, стало известно впервые.

Снова санкции: На ВЭФ не попадут три миллиардера из России и Путин

На страницах британского издания Financial Times появилась публикация, свидетельствующая о том, что на ожидаемом в Давосе международном экономическом форуме (ВЭФ) запрещено появление сразу троим миллиардерам из России: Андрею Костину, Олегу Дерипаске и Виктору Вексельберу. Объясняется это новыми санкциями, согласно которым бизнесмены не вызывают одобрения у международных организаций. Кроме того, появились данные, что Владимир Путин также не приглашён на ВЭФ, что уже подтверждено в Кремле.

Журналисты британского издания со ссылкой на проверенный анонимный источник, как передаёт Lenta.Ru, делают приписку, что происходящее не является жёстким требованием закона, а скорее организаторы Всемирного экономического форума поддаются внушительному давлению со стороны соединённых Штатов Америки.



 
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Экономика
Добавил: Oksana Сегодня, 20:26

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