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Постаревшая звезда "Отчаянных домохозяек" Тери Хэтчер ошарашила дряблой фигурой

Актриса Тери Хэтчер, сыгравшая одну из "Отчаянных домохозяек", приняла участие в марафоне по бегу. Несмотря на то, что актрисе сейчас уже 53 года, она активна, чем порадовала поклонников, но они были ошарашены дряблой фигурой.
Постаревшая звезда "Отчаянных домохозяек" Тери Хэтчер ошарашила дряблой фигурой


Тери Хэтчер не мешало бы заняться вплотную своим телом, так считают люди, наблюдавшие за ней во время марафона. Единственное, что порадовало, так это сохранившаяся стройность актрисы, а насчёт обвисших рук и неровности в бёдрах, дают советы насчёт применения силовых тренировок.

Говорят, что и карьера актрисы потерпела фиаско в большей мере из-за её скверного характера. После нашумевшего сериала ей больше никогда не предлагали главных ролей. Она была задействована только в съёмках второго плана.

На красной дорожке незадолго до этого марафона её фигура выглядела довольно аппетитно. Зато невооружённым глазом было заметно, что Тери Хэтчер перемудрила с пластикой. Большие глаза уменьшились, а морщины в уголках глаз стали заметнее. Многие на новых фото даже разглядели у звезды кариес.

Постаревшая звезда "Отчаянных домохозяек" Тери Хэтчер ошарашила дряблой фигурой

Так Тери Хэтчер выглядела на одном из светских мероприятий совсем недавно.



 
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В мире / ШоуБиз
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 20:45

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