Ольга Бузова показала в Instagram «красивый рельеф» пресса

«И днём, и ночью готовлюсь к своему шоу «Принимай меня». Я вообще не понимаю, спала ли я сегодня или пережидала время, чтоб поехать вновь репетировать. Пока всё тело болит от таких резких нагрузок, но есть и приятные моменты — вырисовывается красивый рельеф!», - сообщает знаменитость у себя в микроблоге.

Девушка призналась, что всегда мечтала собрать большой зал в столице, и 18 ноября это может произойти.Сейчас Ольга усердно репетирует свою шоу-программу.Надо отметить, что проблем с фигурой у девушки никогда не было.Ведь Бузова не жалела времени на спортзал, правда, на специальную еду времени часто не хватало. Сейчас из-за тренировок мышцы звезды стали стальными, а пресс сравним с прессом чемпионки Елены Исинбаевой.Фанаты дружно восхитились идеальными формами Ольги, правда, очень просят ее не перегружать организм.