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Ольга Бузова показала в Instagram «красивый рельеф» пресса

Менее полумесяца осталось до того, как певица Ольга Бузова в Москве представит новую программу «Принимай меня».

Девушка призналась, что всегда мечтала собрать большой зал в столице, и 18 ноября это может произойти.

Ольга Бузова показала в Instagram «красивый рельеф» пресса

Сейчас Ольга усердно репетирует свою шоу-программу.

«И днём, и ночью готовлюсь к своему шоу «Принимай меня». Я вообще не понимаю, спала ли я сегодня или пережидала время, чтоб поехать вновь репетировать. Пока всё тело болит от таких резких нагрузок, но есть и приятные моменты — вырисовывается красивый рельеф!», - сообщает знаменитость у себя в микроблоге.

Надо отметить, что проблем с фигурой у девушки никогда не было.

Ведь Бузова не жалела времени на спортзал, правда, на специальную еду времени часто не хватало. Сейчас из-за тренировок мышцы звезды стали стальными, а пресс сравним с прессом чемпионки Елены Исинбаевой.

Фанаты дружно восхитились идеальными формами Ольги, правда, очень просят ее не перегружать организм.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:55

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