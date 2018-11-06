Ольга Бузова показала в Instagram «красивый рельеф» пресса
Менее полумесяца осталось до того, как певица Ольга Бузова в Москве представит новую программу «Принимай меня».
Девушка призналась, что всегда мечтала собрать большой зал в столице, и 18 ноября это может произойти.
Сейчас Ольга усердно репетирует свою шоу-программу.
Надо отметить, что проблем с фигурой у девушки никогда не было.
Ведь Бузова не жалела времени на спортзал, правда, на специальную еду времени часто не хватало. Сейчас из-за тренировок мышцы звезды стали стальными, а пресс сравним с прессом чемпионки Елены Исинбаевой.
Фанаты дружно восхитились идеальными формами Ольги, правда, очень просят ее не перегружать организм.
Девушка призналась, что всегда мечтала собрать большой зал в столице, и 18 ноября это может произойти.
Сейчас Ольга усердно репетирует свою шоу-программу.
«И днём, и ночью готовлюсь к своему шоу «Принимай меня». Я вообще не понимаю, спала ли я сегодня или пережидала время, чтоб поехать вновь репетировать. Пока всё тело болит от таких резких нагрузок, но есть и приятные моменты — вырисовывается красивый рельеф!», - сообщает знаменитость у себя в микроблоге.
Надо отметить, что проблем с фигурой у девушки никогда не было.
Ведь Бузова не жалела времени на спортзал, правда, на специальную еду времени часто не хватало. Сейчас из-за тренировок мышцы звезды стали стальными, а пресс сравним с прессом чемпионки Елены Исинбаевой.
Фанаты дружно восхитились идеальными формами Ольги, правда, очень просят ее не перегружать организм.