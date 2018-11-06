Михаил Пореченков стал новым ведущим «Спокойной ночи, малыши!»
Известный актёр кино Михаил Пореченков стал новым ведущим вечерней передачи «Спокойной ночи, малыши!». Кумир публики сам поспешил похвастаться в Instagram-профиле совершенно новой для себя ролью, отметив, что остался невероятно доволен.
Михаил Пореченков, полюбившийся зрителям после своих впечатляющих ролей в российских боевиках, на удивление для многих, стал новым ведущим детской вечерней передачи «Спокойной ночи, малыши!». Об этом актёр сообщил лично своим подписчикам в Instagram, где опубликовал трогательный снимок в очках со Степашкой и Филей на руках. Фолловеры отреагировали на новость достаточно бурно и положительно, тут же отметив, что в такой доброй роли ведущего Пореченков смотрится куда более гармоничнее, нежели в боевиках. Теперь поклонники засыпают кумира вопросами, станет ли он постоянным ведущим «Спокойной ночи, малыши!», или же это очередной эксперимент руководства передачи, которые продлится всего несколько эфиров.
К слову, сам Михаил Пореченков не испытал никаких трудностей во время съёмок первого выпуска детской передачи со своим участием, так как сам является многодетным отцом и любящим дедушкой, проводящим много времени с семьёй.
Михаил Пореченков, полюбившийся зрителям после своих впечатляющих ролей в российских боевиках, на удивление для многих, стал новым ведущим детской вечерней передачи «Спокойной ночи, малыши!». Об этом актёр сообщил лично своим подписчикам в Instagram, где опубликовал трогательный снимок в очках со Степашкой и Филей на руках. Фолловеры отреагировали на новость достаточно бурно и положительно, тут же отметив, что в такой доброй роли ведущего Пореченков смотрится куда более гармоничнее, нежели в боевиках. Теперь поклонники засыпают кумира вопросами, станет ли он постоянным ведущим «Спокойной ночи, малыши!», или же это очередной эксперимент руководства передачи, которые продлится всего несколько эфиров.
К слову, сам Михаил Пореченков не испытал никаких трудностей во время съёмок первого выпуска детской передачи со своим участием, так как сам является многодетным отцом и любящим дедушкой, проводящим много времени с семьёй.