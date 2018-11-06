Михаил Пореченков стал новым ведущим «Спокойной ночи, малыши!»

Михаил Пореченков, полюбившийся зрителям после своих впечатляющих ролей в российских боевиках, на удивление для многих, стал новым ведущим детской вечерней передачи «Спокойной ночи, малыши!». Об этом актёр сообщил лично своим подписчикам в Instagram, где опубликовал трогательный снимок в очках со Степашкой и Филей на руках. Фолловеры отреагировали на новость достаточно бурно и положительно, тут же отметив, что в такой доброй роли ведущего Пореченков смотрится куда более гармоничнее, нежели в боевиках. Теперь поклонники засыпают кумира вопросами, станет ли он постоянным ведущим «Спокойной ночи, малыши!», или же это очередной эксперимент руководства передачи, которые продлится всего несколько эфиров.К слову, сам Михаил Пореченков не испытал никаких трудностей во время съёмок первого выпуска детской передачи со своим участием, так как сам является многодетным отцом и любящим дедушкой, проводящим много времени с семьёй.