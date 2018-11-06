АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Учёные: Молочное животноводство в Средней Азии существует более 3300 лет

В статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, группа исследователей предоставила научные доказательства того, что молочное животноводство в Средней Азии существует уже более 3300 лет.

Учёные: Молочное животноводство в Средней Азии существует более 3300 лет

В результате проведённого геномного анализа останков 22 людей, проживавших на территории Восточной Азии в 1300-1900 годах до нашей эры, было доказано, что эти монголы генетически отличались от западных скотоводов, живших в тот же период. Из этого можно сделать вывод, что технология молочного животноводства передавалась через культурный обмен, а не в результате миграции населения.

Был также исследован зубной налёт на останках зубов девяти человек, и у семи из них обнаружили белки, содержащиеся в молоке коз, коров и овец. Это подтверждает факт употребления молока жителями Восточной Азии более 3300 лет назад. Между тем, у всех этих людей была выявлена непереносимость лактозы.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вместо МКС на орбиту могут запустить населённый
Супруга Игоря Николаева показала в Instagram
Постаревшая звезда "Отчаянных домохозяек" Тери
Учёные нашли противовоспалительный белок в
Ольга Солнце впервые за 15 лет рассказала, что
Новозеландский рыбак выловил в море младенца
Снова санкции: На ВЭФ не попадут три миллиардера
Никита Джигурда мечтает, чтобы Марина Анисина
Учёные: Молочное животноводство в Средней Азии
Александра Шева срочно ищет работу в Москве
В Китае Билл Гейтс презентовал унитаз, не
Учёные установили связь перфекционизма и нервной
Ольга Бузова показала в Instagram «красивый
На Мальдивах открыли первую в мире подводную
Михаил Пореченков стал новым ведущим «Спокойной
Врачи дали советы по употреблению алкоголя людям
Эксперты назвали популярные на вторичном рынке
Елена Баранова решила стать второй Марго
Subaru принимает заказы на лимитированную
Учёные: Необходим новый подход к сохранению
Участница "Дома-2" Юлия Романова доказала
Беременную Полину Диброву экстренно прооперировали
Мария Максакова отказалась от иска против нового
В жилом доме в Смоленской области произошел взрыв
В Госдуме поддержали отстранение свердловской
Ирина Пинчук сожалеет об уходе Никиты Шалюкова с
В поместье первого президента США нашли каменный
После съемок на «Пусть говорят» Алена Кравец
Ксения Собчак отпраздновала день рождения за
Идрис Эльба стал самым сексуальным мужчиной 2018
Просмотреть все новости