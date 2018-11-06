Учёные: Молочное животноводство в Средней Азии существует более 3300 лет





В результате проведённого геномного анализа останков 22 людей, проживавших на территории Восточной Азии в 1300-1900 годах до нашей эры, было доказано, что эти монголы генетически отличались от западных скотоводов, живших в тот же период. Из этого можно сделать вывод, что технология молочного животноводства передавалась через культурный обмен, а не в результате миграции населения.Был также исследован зубной налёт на останках зубов девяти человек, и у семи из них обнаружили белки, содержащиеся в молоке коз, коров и овец. Это подтверждает факт употребления молока жителями Восточной Азии более 3300 лет назад. Между тем, у всех этих людей была выявлена непереносимость лактозы.